الوجهة الأكثر رومانسية وشهر العسل.. الأردن يفوز بجائزتين عالميتين في مجال السياحة

فاز الأردن بجائزتي الوجهة السياحية الأكثر رومانسية، وشهر العسل الرائد في الشرق الأوسط لعام 2022.

وتسلم وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، الجائزتين خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2022 في فندق الريتز كارلتون بعمان مساء أمس الأحد، بمشاركة عالمية وعربية واسعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حصدت العديد من الفنادق الأردنية والشركات العاملة بالقطاع السياحي عددا من جوائز السفر العالمية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022، حيث فاز فندق الريتز كارلتون بعمان بجائزة الفندق والمنتجع الصحي، وشركة إكسبيرينس الأردن بجائزة منظم رحلات المغامرات.

كما فاز منتجع وسبا هيلتون البحر الميت بجائزة المنتجع الشاطئي الرائد في الأردن 2022، وفندق إنتركونتيننتال عمان فاز بجائزتي فندق الأعمال الرائد والمؤتمرات الرائد في الأردن لعام 2022، وفندق سانت ريجيس عمان بجائزة الفندق الرائد في الأردن 2022، وكذلك فندق جراند حياة عمان ريزيدنس بجائزة أحد الفنادق الرائدة، وفندق دبليو عمان بجائزة فندق "لايف ستايل"، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت بجائزة المنتجع الرائد.

وبشأن الشركات الأردنية الحاصلة على جوائز السفر العالمية، فازت ماجيك أرابيا بجائزة الشركة الأردنية الرائدة في إدارة الوجهات، وأفيس الأردن بجائزة شركة تأجير السيارات الرائدة، ونيرفانا للسفر والسياحة بجائزتي الرحلات السياحية الرائدة وإدارة السفر الرائدة، في حين فازت شركة التحدي للسفر والسياحة بجائزة وكالة السفر.

وفيما يخص جائزة الجناح الفندقي الرائد في الأردن لعام 2022، فاز بها الجناح الرئاسي في فندق المنارة، أحد فنادق لاكشري كولكشن سرايا العقبة.

وتعد جوائز السفر العالمية معيارا عالميا للاعتراف بالتميز في السفر والسياحة، وتضم كبار الشخصيات في صناعة السفر من جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط.

بدوره، قال مؤسس منظمة جوائز السفر العالمية جراهام كوك إن اختيار الأردن لاستضافة هذا الحفل السياحي الذي يقام في العالم سنويا، جاء للأهمية العالمية للأردن ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التميز والتفرد الذي تتمتع به المملكة بوجود مواقع التراث العالمي على غرار (البترا، ووادي رم، والبحر الميت)، وتنوع المناظر الطبيعية والصحراوية.

وأضاف أن المملكة تشهد نموا وتطورا سياحيا، وباتت تنافس في صناعة السياحة، وأن هذا هو وقت الأردن في التألق والجلوس على عرش الوجهات السياحية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن برنامج جوائز السفر العالمية هو الأكثر شهرة واتساعا في صناعة السفر والسياحة كل عام، حيث يتم الإدلاء بأصوات أكثر من 2 مليون و300 ألف من المتخصصين في هذا المجال، والمؤثرين الرئيسيين والمسافرين ووسائل الإعلام من 191 دولة.

ومنظمة جوائز السفر العالمية، هي شركة رائدة وعلامة معيار عالمية بالتميز في السفر والسياحة، على مدى 29 عاما خلت، وتأتي جوائزها تكريما لكل متميز في جميع قطاعات السفر والسياحة والضيافة.