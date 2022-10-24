رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبيه، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم "الإثنين" مع سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الجانبين الليبي والإيطالي ناقشا الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، كما تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي - خلال اللقاء - أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية المؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.