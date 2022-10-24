عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد

المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسي الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبيه، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم "الإثنين" مع سفير إيطاليا لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الجانبين الليبي والإيطالي ناقشا الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، كما تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي - خلال اللقاء - أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية المؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يستعد للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي.. تفاصيل

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث انهيار سقالات كوبري ترعة الزمر بفيصل

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ