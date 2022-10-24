إحالة متهمين بقتل سائق توكتوك في بدر إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بإحالة متهمين بقتل سائق «توك توك» بمدينة بدر إلى فضيلة المفتي.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبد الرحمن، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

وأوضح، أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه على إثر مرورهما مخططًا لارتكاب جريمتهما، حيث توجها إلى الشاهد الأول واشتريا منه سلاح أبيض "سكين" بعدما اختمر في ذهنهما سرقة إحدى الدراجات البخارية (توكتوك) من قائدها، فجابا الطرقات بحثا عن فريسة، وما أن أبصرا المجني عليه، استوقفاه وطلبا منه إيصالهما إلى إحدى المناطق النائية وعقدا العزم على قتله خشية من افتضاح أمرهما.

وكشف، أمر الإحالة أن المتهمين الإثنين جلسا بالمقعد الخلفي لقائد الدراجة، وما أن سار الأخير في دربه حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف، فركض خارجا من المركبة إلا أن الأول لاحقة وطعنه عدة طعنات في ظهره حتى سقط أرضًا.

وتوجه الثاني وطعنه في جانبه الأيمن من البطن، فقاومهما المجني عليه إلا أنهما لاحظا محاولته للنهوض مرة أخرى؛ فتوجها إليه سويا وأمسكه الأول وطعنه الثاني بطعنات قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية.