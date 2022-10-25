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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. بشرى لمتوسطي الدخل.. تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدارس تناسب قدراتهم… و بدون أزمة الأعلاف.. عميد زراعة القاهرة: يجري إعدام 1000 كتكوت يوميا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تحذير من جامعة سوهاج بسبب ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس: عدم التصوير بالهواتف

وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بياناً تحذيراً للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من النظر لكسوف الشمس المرتقب غداً الثلاثاء، والذى سيشهده العالم، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة.

 

خبير: انشاء برامج بينة متطورة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس أن المراحل التعليمية الاولي وهي الشهادة الابتدائية هي حجر الاساس لدي الطالب فيجب تعزيز فكرة ادخال متطلبات سوق العمل منذ المراحل التعليمية الاولي .

وزير الاقتصاد الإماراتي: واجهنا جائحة كورونا بالتكنولوجيا الرقمية والارتقاء بقدراتنا

احتفلت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين 24 من أكتوبر الجاري، بمرور خمسين عامًا علي العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعبد الله بن طوقي المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رضا حجازي: أطلقنا مبادرات عديدة لتحفيز المستثمرين على المشاركة في المشروعات التعليمية

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، بجلسة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم" والتي تهدف إلى الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري العام والفني.

القومي للبحوث: هدفنا رفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ

أصبحت التغيرات المناخية أحد أهم قضايا العصر والشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر، وذلك قبل انطلاق مؤتمر المناخ 2022 الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، بينما يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات استعدادا للمؤتمر في جميع المجالات والمحاور العلمية.

بدون أزمة الأعلاف.. عميد زراعة القاهرة: يجري إعدام 1000 كتكوت يوميا

كشف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن مفاجآت جديدة بخصوص أزمة التخلص من الكتاكيت.

ائتلاف أولياء أمور مصر: الحوار المجتمعي سيحسم جدل ترخيص مراكز الدروس

أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بالقرار الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاص بتنظيم حوار مجتمعي يضم اولياء الأمور والمعلمين وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية لاتخاذ القرار النهائي بشأن فكرة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية .

بشرى لمتوسطي الدخل.. تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدارس تناسب قدراتهم

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة هامة تحت عنوان  "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص المتواجدين بالجلسة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي.

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