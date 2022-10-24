ائتلاف أولياء أمور مصر: الحوار المجتمعي سيحسم جدل ترخيص مراكز الدروس

أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بالقرار الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاص بتنظيم حوار مجتمعي يضم اولياء الأمور والمعلمين وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية لاتخاذ القرار النهائي بشأن فكرة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية .



وقالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : إن الاهتمام بإجراء حوار مجتمعي دليل قوي على أن وزارة التربية والتعليم تعتبر أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية ، ولا يمكن إغفال أصواتهم في القرارات الهامة ، وهذا كان مطلبنا الدائم بضرورة عقد حوار مجتمعي في القرارات الهامة المؤثرة في العملية التعليمية .

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : إن الحوار المجتمعي هو أفضل الطرق لتحقيق العدالة ، فهناك قضايا لا يمكن اتِّخاذ أي إجراء فيها دون محاورة جميع الأطراف من أجل تجميع أكبر قدر من المعلومات للقدرة على اتخاذ الإجراء المناسب ، مشيرةً إلى أن غياب الحوار معناه غياب جزء من الحقيقة ومن ثَم عدم اتخاذ القرار الصائب على الأغلب.



واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : إن الدروس الخصوصية عرض وليست مرض ، وآن الأوان الآن لفتح ملف الدروس الخصوصية والبحث معاً عن كيفية التصدي للمشكلة أو حتى حل جزئي لها بخطة طويلة المدى ولكن سوف نصل في النهاية للقضاء عليها نهائيا.

جدير بالذكر أنه قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفكرة التى نعمل عليها حاليا هى تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية، على أن تستخدم أي موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور فى دعم المدارس الحكومية و رفع مرتبات المعلمين ، أدعوكم جميعا للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدروس الخصوصية نظام موازى غير خاضع للرقابة و المعايير التربوية السليمة وهي تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم .

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين ، و تظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة ، على الرغم من أن أول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلاً : حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة و طرح الأمر للحوار المجتمعى لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب .

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي نهائيا، بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: سننظم حوارا مجتمعيا قريبا جدا؛ لمناقشة كل الأمور التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بعد ما تم إعلانه في بياني الأخير بالبرلمان.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الحوار المجتمعي سيكون الإعلام جزء أساسي فيه؛ لتكون كل الأمور واضحة أمام الجميع، ولضمان إزالة أي سوء فهم لخطة وقرارات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها، مستمرة، مشيرا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.