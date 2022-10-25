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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قبل بدء المحاضرة.. طالبة تبدع في قراءة القرآن بصوت ملائكي|شاهد

طالبة الأزهر بصوت
طالبة الأزهر بصوت ملائكي

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية في جامعة الأزهر بدأت المحاضرة بلفتة أذهلت الحاضرين.

جلست الطالبة المصرية أمام أستاذها الذي انتظر منتبهًا إلى صوت الطالبة الملائكي وسط سكون وصمت زملائها خاشعين أمام قراءتها.

ويبدو أن الطالبة نوت بدأ المحاضرة بقراءة آيات من القرآن بتشجيع من أستاذها وزملائها.

كان صوت طالبة الأزهر ملائكي وقوي، مما ترك الجميع في حالة من الخشوع التام أثناء الاستماع إليها.

تفاعل المستخدمين مع المقطع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تحت عنوان "إحدي طالبات جامعة الأزهر قبل بدء المحاضرة".

مما أثار تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين لإعجابهم بالمبادرة الطيبة من الفتاة وأستاذها في جامعة الأزهر، وتساءلوا عن هوياتهم المجهولة.

إحدي طالبات جامعة الأزهر قبل بدء المحاضرة 🤍🤍

Posted by Bein.quran on Monday, October 24, 2022

 

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