أخبار الفن |عمرو مصطفى يختار الكينج أفضل مطرب.. وأحمد سعد يغني في السوبر المصري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أحمد سعد وعمرو مصطفى :

يقدم النجم أحمد سعد فقرة غنائية على هامش مباراة السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك التي ستقام يوم الجمعة المقبل



طرحت شركة k media البرومو الرسمي الأول لمسلسل "إيجار قديم" الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي وصلاح عبدالله

عمرو مصطفى: محمد منير رقم واحد في مصر وخارج المنافسة

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى عن رأيه في أفضل المطربين في مصر مؤكدا ان الكينج محمد منير يعد خارج المنافسة .



برومو مسلسل إيجار قديم.. يبدأ عرضه السبت على شاشة ON E.. شاهد

طرحت شركة k media البرومو الرسمي الأول لمسلسل "إيجار قديم" الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وفيدرا، و يبدأ عرضه على شاشة قناة ON E، السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء.



تعاقد الفنان عبدالعزيز مخيون على المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، ومن المفترض أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة من ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.