عبدالعزيز مخيون أحدث المنضمين للجزء الثالث من المداح

تعاقد الفنان عبدالعزيز مخيون على المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، ومن المفترض أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة من ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

الجدير بالذكر أن عبدالعزيز مخيون تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل "الحشاشين"، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، فتحي عبدالوهاب، محمد علاء، ميمي جمال، إسلام جمال، نور محمود، أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، ومن المفترض أن يُعرض في موسم دراما رمضان 2023.

مسلسل "الاختيار 3

كما حقق مخيون في موسم رمضان 2022 نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "الاختيار 3"، والذي جسد من خلال شخصية محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وكذلك مسلسل توبة بطولة عمرو سعد، وكان من تأليف ورشة ملوك وإخراج أحمد صالح.

وقد حصد الفنان عبدالعزيز مخيون لقب أفضل ضيف شرف فى رمضان 2022 عن مشاركته في مسلسل جزيرة غمام: بطولة أحمد أمين، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي