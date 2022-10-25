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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وفاة فريد الديب.. دافع عن رجل الموساد.. وقضية حسن راتب كشفت مأساته

الراحل فريد الديب
الراحل فريد الديب

توفى صباح اليوم الثلاثاء المحامي الكبير فريد الديب، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 79 عاما، بحسب ما أعلن مكتبه وزوج ابنته 

وفاه المحامي فريد الديب 

ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.

ولد المحامي فريد الديب في حي القلعة في مدينة القاهرة وتحديدا في منزل جده في 23 أكتوبر 1943، وتلقى تعليمه الابتدائى وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963 ، بتقدير جيد جداً.

وعين وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة، ثم وكيلاً للنيابة بالوايلي، ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969، وتم استبعاده و127 قاضياً وعضواً للنيابة، عمل بعدها بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية، حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

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بعد العصر.. موعد ومكان جنازة فريد الديب

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زوجة فريد الديب : الإعلان عن تفاصيل ومكان الجنازة خلال ساعات

ويمتلك فريد الديب تاريخا حافلا داخل ساحات المحاكم، ووضح ذلك جليا في مرافعاته الشهيرة للأديب نجيب محفوظ، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية القرن.

وكانت أبرز القضايا التي تولاها فريد الديب خلال عمله بالمحاماة:

حسني مبارك

من أشهر القضايا التي عمل بها فريد الديب تلك الخاصة بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث تولى الدفاع عنه هو وعائلته.

ولم يدافع الديب عن مبارك في قضية واحدة بل دافع عنه في 3 تهم، وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين, والحصول على هدايا من الشركة التي يمثلها حسين سالم, والاشتراك مع وزير البترول الأسبق في تصدير الغاز الإسرائيلي بأسعار زهيدة.

وظل  يترافع ويدافع عن الراحل مبارك وعائلته حتى قضت المحكمة ببراءته وكل من معه من تهم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والفساد المالي في عام 2018.

كما ترافع المحامي فريد الديب عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

وجلب للعادلي البراءة وتغريمه مبلغ 500 جنيه، ورفضت محكمة النقض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي ترافع فيها الديب أيضا عن العادلي لكنه قام بتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه ورفع الحظر عن ممتلكاته.

الجاسوس الإسرائيلي

وفجر المحامي فريد الديب مفاجأة هي الأولى من نوعها حين تولى الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام متعب عزام في عام 1996، الذي قبض عليه أثناء زيارته لمصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ووقف مدافعا عن الجاسوس الإسرائيلي وسط غضب من الرأي العام حينها باعتبارها قضية أمن قومي دون خوف أو قلق مقتنعًا ببراءة المتهم.

كما دافع ايضا الديب عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على خلفية اتهامه بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وبعد حكم المحكمة بإحالته إلى فضيلة المفتي، استطاع فريد الديب تخفيف الحكم ليصل إلى السجن المشدد 15 عامًا، ليؤكد فيما بعد أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بريء من قضية مقتل سوزان تميم، ولذلك ألغت محكمة النقض حكم الإعدام.

آخر قضايا  فريد الديب 

وتعد قضية رجل الأعمال "حسن راتب" المتهم في قضية الآثار الكبرى آخر قضاياه، حيث قال للقاضي خلال الجلسة أنه مريض بالسرطان وستكون هذه آخر قضية له في محاكم الجنايات.

وقال فريد الديب، بعد تصريحه المفاجئ، إنه لم يعتزل عمله كمحامٍ، لكنه لن يترافع مجددا أمام محاكم الجنايات، مضيفا: لم أقل أنني أنوي الاعتزال، لكني قلت أنني لن أترافع أمام محاكم الجنايات مجددًا.

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زوجة فريد الديب : الإعلان عن تفاصيل ومكان الجنازة خلال ساعات

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طارق الشناوي: فريد الديب قالي هترافع عن ريا وسكينة لو كانوا عايشين

وخلال الأيام القليلة الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ استعداد المحامي فريد الديب، للدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، ما أثار حالة من الجدل خاصة بين المتعاطفين مع أسرة نيرة أشرف.

فريد الديب وفاه المحامي الكبير فريد الديب أشهر القضايا لفريد الديب الجاسوس الإسرائيلي حسني مبارك

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