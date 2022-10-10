طارق الشناوي: فريد الديب قالي هترافع عن ريا وسكينة لو كانوا عايشين

عن قضية والد حلا شيحة: اتحكم عليا بـ20 ألف جنيه

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمود عبد العزيز من القلائل الذين دخلوا بيته أكثر من مرة، معقبًا: "ده حبيبي وكان بيحب أمي، افتقدنا الاستفادة من هذا الكنز، والسينما حُرمت منه".

وأضاف “طارق الشناوي”، خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن الفنان محمود عبد العزيز أخبره عند وجوده في باريس أنه أصيب بالمرض وكلمني كصديق، معقبًا: "احترمت إنه حطني في مكانة الصديق وعمري ما كتبت كلمة عن مرضه".

وعن علاقته بالمحامي فريد الديب، قال: "علاقتنا كويسة جدا، بس اختلفت معاه في موضوع نيرة أشرف لأنه كان واخد جانب القاتل، ولا يجوز تبرير القتل والانتقام اللي عمله القاتل، أنا سألت مرة فريد الديب: لو ريا وسكينة موجودين دلوقتي كنت هتترافع عنهم؛ قالي أه هترافع وأخفف الحكم لأن عندهم دوافع"، لافتًا إلى أن فريد الديب عاشق للمحاماة.

عادل امام

وعن الزعيم عادل إمام قال: "كتير كتبت عنه بشكل جيد وبردوا كتبت ملاحظات، هو تاريخ ومنحة إلهية"، وعن المخرج محمد فاضل قال: "قيمة وقامة وبعد نور الدمرداش من العلامات المضيئة".





وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، على عدم ترشيح أي فيلم مصر للأوسكار، قائلًا: “كان مرشح 4 أفلام وهي ”كيرة والجن وقمر 14 والجريمة و19 ب"، و11 من اللجنة قالوا ولا فيلم يصلح و7 قالوا ممكن، والأغلبية كانت مع عدم الترشيح وأنا كنت مع ترشيح أفلام بس احترمت رأي الأغلبية".

وأضاف “الشناوي”، أن فكرة ترشيح فيلم ليس له مردود خارج مصر، متابعًا: "ده مش مكسب، المكسب هيكون لما نصل إلى القائمة الطويلة والتي تعلن في نهاية ديسمبر وفيها 15 فيلما من 80 فيلما".

وأوضح أن إدارة الأوسكار تختار 5 أفلام من الـ15 في فبراير وهذا هو المكسب، ولكن مسألة الدخول للأوسكار متاحة للجميع ولا تشعر بالفجر ولكننا دائما في الصحافة عند ترشيح فيلم نبروز الخبر وهو ما يهم المخرج والمنتج وليس ذلك إنجازًا لمصر، متابعًا: "مفيش دولة في العالم مش من حقها تتقدم، فالترشيح مفتوح للجميع، الإنجاز لما يكون في اختيار".









قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الصحافة والإعلام يمكن أن يتدخلوا في حياة الفنان العامة وليس الخاصة، معقبًا: "هناك بعض الفنانين يعرضوا حياتهم على الملأ"، لافتًا إلى أن والد الفنان حلا شيحة قال "ابنتي اختطفت".

وأضاف “الشناوي”، أن : "أبوها اللي قال، وهو حر يرفع قضية، ومش عايز أدخل في القضية عشان أمام القضاء، وأتحكم عليا بـ20 ألف ودفعتهم، وأنا بحترم القضاء المصري".

وتابع: "لما كتبت عن الموضوع كان به شىء خاص ولكنه أصبح عام، وفي فنان كبير بدأ يستجير وهو شيحة، وأنا درست في التشريعات أن هناك مناطق حتى لو أنت ماشي فيها في السليم إبعد عنها، أنا موقفي سليم بس القضاء قال لا، يبقى القضاء صح، أنا بكتب عن قناعاتي ومعنديش ضغينة واللي عايز يرفع دعوى يرفع، أنا بكتب اللي شايفه ممكن يكون ضد توافق ناس كتير أو معاهم".







