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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داليا السواح: توصيات المؤتمر الاقتصادي تعبر بواقعية عن حجم التحديات التي تواجه المستثمرين

صدى البلد

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن جلسات المؤتمر الاقتصادي علي مدار ثلاث ايام كانت مرأة لكل التحديات التي تقابل المستثمرين ومنصة علانية للمناقشة وطرح التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

واضافت السواح، أن أهم ما ميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة ورجال الدولة كانوا في حالة اصغاء كبير، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج.

وأشارت إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي لمست بواقعيه عن حجم المشكلات والتحديات التي يواجهها المستثمرون وسط اجواء اقتصاديه تشوبها الضبابية اثر التوترات العالمية.

واضافت: كما ردت توصيات المؤتمر الاقتصادي على كل ما يدور في أذهان المستثمرون وما يواجهون من عقبات ومشاكل، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعي الي حل كافة المشكلات والحد من أثار الأزمات العالمية.

واعربت السواح عن أملها في وضع إطار زمني لكل توصيه للتنفيذ مع وضع آلية واضحة لها كذلك مراعاة وجود وحدة متخصصة لمراقبة وتقييم الأداء بعد التنفيذ دوريا، واصدار تقريرها كل ٣ شهور لملاحظة التحديات والمعوقات التي تواجه التطبيق لإيجاد الحلول لها سريعا قبل تفاقمها.

كما أكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، ضرورة مراقبة أداء تطبيق توصيات المؤتمر من أجل الوصول إلي أكبر قدر من الفاعلية واكتمال نجاح المؤتمر وحرصاً علي أن يؤتي ثماره.

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