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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدانة ومتهمة طوال الوقت.. معالجة نفسية تكشف الفرق بين الحب والتعلق المرضي

التعلق المرضي
التعلق المرضي

كشفت الدكتورة وفاء شلبي، المعالج النفسي، الفرق بين الحب والتعلق المرضي، قائلة: إنه مثلما أن الأمراض الجسدية لها معايير يستطيع الطبيب اكتشاف أعراضها، فإن أيضا العلاقات المؤذية لها أعراضها.

وأضافت "شلبي" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البعض يتجاهل العلامات الخاصة بالعلاقات المؤذية عن عمد ولا تركز معها من أجل إستمرار العلاقة، موضحة أنه يجب الإستبصار بتلك العلاقة.

وتابعت: "اللي بيسأل أنا فى علاقة مؤذية ولا لا يبقي هو نفسه فيها ولا يكون مرتاح.. إلى جانب أننا دائما نسأل أنفسنا أسئلة ليست لها إجابات وطوال الوقت الطرف الأخر يقلل منها.. ومشكوك فيا ومدانة ومتهمة ولا أهتم بأي هوايات أو مستقبل واركز فقط مع الطرف الأخر".

الدكتورة وفاء شلبي المعالج النفسى الحب التعلق المرضي إستمرار العلاقة

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