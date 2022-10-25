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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي تحذير فيريرا للوردي

فيريرا يحذر الوردي من البطاقات الملونة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة ، حرص علي توجيه تحذير شديد للمغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأبيض بسبب البطاقات الملونة التي حصل عليها في المباريات الماضية.

المدير الفني تحدث مع اللاعب وطالبه بالهدوء في المباريات والحذر في تدخلاته حتى لا يتعرض للإيقاف في الفترة المقبلة خاصة وأنه حصل على انذارين في المباراتين السابقتين أمام سموحة وسيرميكا.

وفي سياق متصل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء أمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.

فيما قررت رابطة الزمالك في الإمارات، تكريم بعض رموز الزمالك على هامش تواجدهم في الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وكان سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتكريم بعض رموز الكرة المصرية، مشيراً إلى أنهم في الإمارات لم يتم تبليغهم حتى الآن بهوية الشخصيات التي من المقرر أن يتم تكريمها.

 أن رابطة الزمالك في الإمارات ستقوم بتكريم رموز الزمالك الذي سيحضرون إلى الإمارات على رأسهم الثنائي الكابتن الكبير محمود أبورجيلة ومدحت عبدالهادي.

يذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي الجمعة المقبل في مدينة العين الإماراتية، على ملعب هزاع بن زايد، على كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وشهد التدريب حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، وبدأ المران بقراءة الفاتحة بحضور جميع أفراد الفريق .

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

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