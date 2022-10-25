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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برق ورعد .. أجواء أوروبية تسود شوارع القاهرة والجيزة | شاهد

صدى البلد

سيطرت حالة من الطقس السيء على كافة أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة، أمطار متواصلة، ورعد وبرق في أجواء شتوية تضرب البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

ورصدت عدسة صدى البلد الأجواء في شوارع القاهرة والجيزة، وتسبب مياة الأمطار الكثيفة في غرق عدد كبير من الشوارع، في منطقة أكتوبر وفيصل وشبرا وكافة الانحاء.

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الطقس غدا.. أمطار غزيرة ومتوسطة على تلك المحافظات |تفاصيل

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هلت الشتوية.. رواد تويتر يغردون عن حالة الطقس

وكشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

سقوط أمطار
وقال مركز التنبؤ بالفيضان، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا على شمال الصعيد وجنوب الجيزة وتمتد إلى خليج السويس وسيناء وتقل شدتها على شرق الدلتا وقد تمتد إلى القاهرة، وذلك خلال ساعات يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر.

وأوضح مركز التنبؤ بالفيضان، خلال بيان له اليوم بسقوط الأمطار، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجة البحري، وذلك يوم الأربعاء 26 أكتوبر.

 يوم الخميس 27 أكتوبر ، من المتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات .

وحذر مركز التنبؤ بالفيضان من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تقع بسبب الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتي قد تؤدي إلي السيول ببعض المناطق حسب الطبيعة الطيبوغرافية لهطول الأمطار.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

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حالة الطقس شوارع القاهرة امطار غزيرة سقوط الأمطار خرائط سقوط الأمطار التنبؤ بالفيضان

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