ميلان يكتسح دينامو زغرب الكرواتي برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ميلان الإيطالي انتصارًا عريضًا على دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب ماكسيمير ستاديون، تقدم ماتيو جابيا بهدف لميلان في الدقيقة 39 ثم أضاف رافاييل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وسجل المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو الهدف الثالث لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة وأحرزه روبرت ليوبيتشيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، ارتقى ميلان إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط مقابل ست نقاط لريد بول سالزبورج في المركز الثالث ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط ليودع المسابقة.