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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. مجلس أبو ظبي يكشف كواليس جديدة عن قمة الأهلي والزمالك

صدى البلد

قال سهيل العريفي، مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، إن الأجواء بعد وصول قطبي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، لخوض السوبر المصري، مبشرة للغاية، والجميع ينتظرها في الإمارات.

وأوضح العريفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الفريقين انتظرهما بالمطار، وحرص على تحيتهما وسط أجواء رائعة وكروية للغاية.

وأشار إلى أن هناك مهرجان كبير يتم تنظيمه قبل المباراة، احتفالًا بمرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية، بينما سيحتوي على فلكلور مصري وإماراتي، فضلًا عن مشاركة الفنان أحمد سعد، وفرق شعبية عربية أخرى.

وأكد أنه سيتم فتح بوابات الاستاد أمام جماهير الأهلي والزمالك قبل موعد المباراة بـ3 ساعات على انطلاقها، بينما هناك إرشادات لمنع بعض الأشياء المحظورة في المدرجات.

رسالة العريفي لـ الأهلي والزمالك

واختتم تصريحاته، موجهًا رسالته إلى الأهلي والزمالك، بالترحيب بهما في الإمارات، متمنيًا ظهورهما بالشكل الذي يليق بهما، بينما شركة بريزنتيشن والاتحاد المصري لكرة القدم، هما المسئولان عن توزيع الدعوات.

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