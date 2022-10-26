وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

يُعد ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان لأنها بوابة لإصابته بعدد كبير من الأمراض.

وقدّم موقع “بولد سكاى” طريقة تحضير وصفة هائلة لعلاج ارتفاع الكوليسترول وزيادة نسبة الدهون فى الدم، وهي:

مكونات وصفة حرق الدهون الضارة

حبة بنجر مقطع بالقشرة

2 حبة جزر مقطع بالقشرة

حبة تفاح مقطعة بالقشرة

بوصة زنجبيل طازج مقشر

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الرغبة

رشة ثلج مجروش للتقديم

طريقة عمل وصفة حرق الدهون

افرم الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح معًا ثم أضف القليل من الماء

اسكب العصير فى مصفاة ورش مسحوق الفلفل الأسود والملح وقلبه جيدًا

أضف الثلج المجروش في كوب ثم اسكب العصير وقدمه باردًا

وصفة حرق الدهون

سر فاعلية هذه الوصفة

وترجع فاعلية هذه الوصفة في حرق الدهون وعلاج الأمراض لعدة أسباب، أهمها أن البنجر يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية عديدة مما يجعله قادراً على حماية الجسم من أمراض كثيرة مثل تطهير الكبد من السموم ويمنع السكتة الدماغية ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويعالج الأنيميا ويقوى المناعة .