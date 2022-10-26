عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

وصفة حرق الدهون
وصفة حرق الدهون

يُعد ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم من أخطر المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان لأنها بوابة لإصابته بعدد كبير من الأمراض. 

وقدّم موقع “بولد سكاى” طريقة تحضير وصفة هائلة لعلاج ارتفاع الكوليسترول وزيادة نسبة الدهون فى الدم، وهي:

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

لسلامة عيلتك.. أشياء يجب عدم فعلها داخل المنزل أثناء الرعد والبرق

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

مكونات وصفة حرق الدهون الضارة 

حبة بنجر مقطع بالقشرة

2 حبة جزر مقطع بالقشرة

 حبة تفاح مقطعة بالقشرة

بوصة زنجبيل طازج مقشر 

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 

ملح حسب الرغبة

 رشة ثلج مجروش للتقديم 

طريقة عمل وصفة حرق الدهون 

افرم الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح معًا ثم أضف القليل من الماء 

اسكب العصير فى مصفاة ورش مسحوق الفلفل الأسود والملح وقلبه جيدًا 

أضف الثلج المجروش في كوب ثم اسكب العصير وقدمه باردًا 

وصفة حرق الدهون
وصفة حرق الدهون

سر فاعلية هذه الوصفة 

وترجع فاعلية هذه الوصفة في حرق الدهون وعلاج الأمراض لعدة أسباب، أهمها أن البنجر يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية عديدة مما يجعله قادراً على حماية الجسم من أمراض كثيرة مثل  تطهير الكبد من السموم ويمنع السكتة الدماغية ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويعالج الأنيميا ويقوى المناعة .

الدهون حرق الدهون الكوليتسرول الكوليسترول علاج الكوليسترول وصفة حرق الدهون وصفة علاج الكوليسترول علاج أرتفاع الكوليسترول وصفة علاج ارتفاع الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

موضوعات متعلقة

لجوع الشتا .. طريقة عمل الكب كيك

نصائح لمرضى الحساسية في الأمطار والعواصف

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

3 أطعمة تقوى المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا .. تعرف عليها

أمطار ومدارس .. كيف تقوى المناعة لدى الأطفال | ٧ نصائح

لو ابنك مش بيحبها .. حضري شوربة العدس على الطريقة التونسية

لسلامة عيلتك.. أشياء يجب عدم فعلها داخل المنزل أثناء الرعد والبرق

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

ترشيحاتنا

الأفضل سيفوز.. أول تعليق من أمير مرتضى منصور على مواجهة الأهلي في السوبر

بايدن وسوناك يتفقان على أهمية دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

بفرمان من كولر .. 4 نجوم على وشك الرحيل عن الأهلي |بالأسماء

إصابة 11 شخصًا في حريق بمخازن أدوات كهربائية بالإسكندرية

رسميًا .. طرح كيا نيرو 2023 الجيل الجديد بالسوق الأمريكية |صور

نسيان الماضي.. رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

انتبهي.. أسباب صحية خطيرة وراء برودة الأنف

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ