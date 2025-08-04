موعد مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري والقناة الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لانطلاق مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستهل الفريق مشواره بمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء الجمعة المقبل، على استاد هيئة قناة السويس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1HD.

ويأمل الزمالك في تحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم، بعد تدعيم صفوفه بثماني صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق وتعزيز قدراته للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وشملت التعاقدات الجديدة الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل القادم من نادي زد بعقد يمتد لخمسة مواسم.

كما ضم الزمالك الثلاثي أحمد ربيع من البنك الأهلي، وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، وجميعهم وقعوا عقودًا لمدة خمس سنوات، في إطار توجه النادي للاستثمار في العناصر الشابة والمواهب الواعدة.

وفي خط الهجوم، دعم الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب المغربي عبد الحميد معالي، ليكتمل مزيج التعاقدات بين عناصر الخبرة والمهارة والسرعة.

وعلى صعيد الراحلين، ودع الزمالك عددًا من أبرز لاعبيه، في مقدمتهم أحمد سيد "زيزو" الذي انتقل إلى الأهلي، كما أعلن الثنائي الأسطوري محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي اعتزال كرة القدم نهائيًا.

في المقابل، أبرم نادي سيراميكا سبع صفقات جديدة استعدادًا للموسم، حيث ضم كلًا من محمد مغربي مدافع الاتحاد السكندري، إلى جانب ثلاثي الأهلي السابق كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، وعمرو السولية.

كما تعاقد النادي مع محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلي، والجنوب أفريقي فخري لاكاي.

ورحل عن صفوف سيراميكا عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام اللذين انتقلا إلى الأهلي، ونور محمد، يوسف عفيفي، محمد توني، ومحمود متولي كناريا الذين انضموا للاتحاد السكندري، إلى جانب صامويل أمادي المنتقل إلى سموحة.