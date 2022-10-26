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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كل واحد بطريق.. اتصال مفاجئ بين ليث الراشد وصديقه يكشف سر الخلاف

ليث
ليث

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خلافا نشب بين اثنين من مشاهير العراق، ويبدو أن هذا الخلاف الذي تصدر عدد من المواقع دفع المتابعين الذين حاولوا الصلح بينهم.

العديد من الرسائل والتعليقات، بل وصل الأمر إلى محاولة الصلح بينهما عبر قناة تليفزيونية ، ويظهر بالفيديو المتداول، الفنان أنور رشك، بينما يحاول المذيع التواصل تليفونيا مع البلوجر ليث الراشد.

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وقال له: "تتابعنا على البرنامج وضيفنا صديقك وقريب منك وانت اللي تسميه أنا ما أعرف أقول عنه ايه"، ورد عليه "ليث بأنه لم يعرف بعد من صديقه.

ليث الراشد يكشف حقيقة خلافه مع أنور

ثم تحدث معه أنور، وقال له: "نحن أصدقاء منذ الطفولة ولا يصح يحدث هيك"، فكشف ليث أن عيناه دمعت بسبب صديقه أنور لكنه لا يستطيع أن يذكر سبب الخلاف، وقال: "أنور طيب لكنه يتظاهر أنه عكس ذلك".

وسأله المذيع متى يكون غير طيب، فقال ليث الراشد: "إنه يتحول حين يسمع من الناس"، وجاء تعليقه موضحا سبب الخلاف بينهما، لكن في النهاية عبر عن عدم استمرار صداقتهما.

نهاية صداقة ليث وأنور

وأضاف: "أرى أنه من الأفضل كل شخص يعمل في حاله، حققنا نجاح هائلا معا، لكن كل شخص منا يجب أن يكمل طريقه بمفرده لاستمرار النجاح".

ثم سأله المذيع: "انتم تتحدثون الأن"، أجاب ليث قائلا أنهم بالفعل يتحدثون وعلى تواصل وقال: "كل الكرة الأرضية تتابعنا من مصر لبغداد، وأنصحه بأنه بين الحق والباطل أربع أصابع يجب التحقق منها جميعا".

مواقع التواصل الشاب خلاف تواصل

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