الرئيس الفلبيني يؤكد متابعة الحكومة لتداعيات زلزال "أبرا"

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم /الأربعاء/، أن الوكالات الحكومية المعنية تراقب عن كثب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة أبرا والمقاطعات المجاورة وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، داعيا المواطنين إلى اليقظة وتوخى الحذر من هزاته الارتدادية.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين الرسمية عن ماركوس قوله :" الحكومة تركز على مساعدة الأفراد المتضررين من خلال تزويدهم بالطعام والمأوى المؤقت، هذا هو أهم جزء من الإغاثة ".. مشيرا إلى أن إدارات الأشغال العامة والرعاية الاجتماعية والطاقة والحكومة المحلية تقوم الآن بتقييم الوضع في المناطق المتضررة من الزلزال.

وضرب زلزال قوي مدينة أبرا وشعر به السكان في مناطق مجاورة منها إيلوكوس نورتي وإيلوكوس سور، كما تسبب الزلزال حتى الآن فى حدوث 409 هزات ارتدادية حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت الفلبين.

وقرر حاكم أبرا دومينيك فاليرا غلق الفصول الدراسية في المدارس العامة والخاصة، والعمل في جميع المكاتب الحكومية اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء عمليات تفتيش وتقييم لأضرار الزلزال.

من جانبها ، ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن سلطات الطيران المدني في الفلبين أعلنت إغلاق المطار الدولي في مدينة لاواج بشكل مؤقت جراء الأضرار التي لحقت به عقب الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد وأسفر عن إصابة 26 شخصا على الأقل.

وذكرت الشبكة أنه تم اجلاء المرضى من أكبر مستشفي بمدينة باتاك بعد انهيار جزء من سقف وحدة الرعاية المركزة، فيما حثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن المنشآت المرتفعة خشية انهيارها عقب الهزة الأرضية.

ووفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان في مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا .

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام الناري حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.

