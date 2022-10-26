عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلبيني يؤكد متابعة الحكومة لتداعيات زلزال "أبرا"

رئيس الفلبين
رئيس الفلبين

 أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم /الأربعاء/، أن الوكالات الحكومية المعنية تراقب عن كثب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة أبرا والمقاطعات المجاورة وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، داعيا المواطنين إلى اليقظة وتوخى الحذر من هزاته الارتدادية.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين الرسمية عن ماركوس قوله :" الحكومة تركز على مساعدة الأفراد المتضررين من خلال تزويدهم بالطعام والمأوى المؤقت، هذا هو أهم جزء من الإغاثة ".. مشيرا إلى أن إدارات الأشغال العامة والرعاية الاجتماعية والطاقة والحكومة المحلية تقوم الآن بتقييم الوضع في المناطق المتضررة من الزلزال.

وضرب زلزال قوي مدينة أبرا وشعر به السكان في مناطق مجاورة منها إيلوكوس نورتي وإيلوكوس سور، كما تسبب الزلزال حتى الآن فى حدوث 409 هزات ارتدادية حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت الفلبين. 

وقرر حاكم أبرا دومينيك فاليرا غلق الفصول الدراسية في المدارس العامة والخاصة، والعمل في جميع المكاتب الحكومية اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء عمليات تفتيش وتقييم لأضرار الزلزال.
من جانبها ، ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن سلطات الطيران المدني في الفلبين أعلنت إغلاق المطار الدولي في مدينة لاواج بشكل مؤقت جراء الأضرار التي لحقت به عقب الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد وأسفر عن إصابة 26 شخصا على الأقل.

وذكرت الشبكة أنه تم اجلاء المرضى من أكبر مستشفي بمدينة باتاك بعد انهيار جزء من سقف وحدة الرعاية المركزة، فيما حثت السلطات المواطنين على الابتعاد عن المنشآت المرتفعة خشية انهيارها عقب الهزة الأرضية.

ووفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان في مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا .

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام الناري حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

صرف معاشات شهر نوفمبر الثلاثاء المقبل |تفاصيل

ذعر بين أولياء الأمور.. حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي

أسماء مدوية.. غياب 11 لاعبًا عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

ترشيحاتنا

الصور الأولى لـ حريق مدرسة منيرة تكلا الابتدائية بنجع حمادى

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

أضخم شاشة معلومات ترفيهية على الإطلاق.. هوندا تعلن عن أكورد 2023

حاول تهريب هواتف بمطار القاهرة.. راكب يواجه الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

بقيادة إسماعيل هنية.. تفاصيل لقاء وفد حماس مع طالبان

خطير للغاية.. أوكرانيا تتهم روسيا بالتورط في أعمال سرية بأكبر محطة نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان يبتلع امرأة إندونيسية.. والجيران يخرجونها من بطنه بعد قتله|شاهد

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

تقتلك ببطء.. أطعمة شائعة تسبب الهلوسة وعدم انتظام دقات القلب

في الصباحية.. عروس هندية تهرب بالمهر والمجوهرات

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ