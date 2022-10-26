الشغل والتعيين عليا.. دجال يطلب صور السيدات ويهددهن بالتشهير|ما القصة؟

دجال الفيوم.. المتهم الذي نصب شباكه راح يستدرج السيدات معللا بذلك قدرته على تعيينهن في وظائف مرموقة، إلا أنه كان يتحصل على صورهن الخاصة ويثوم بتهديدهن والقيام بابتزاز ضحاياه من السيدات في مقابل عدم التشهير بهن.

تفاصيل سقوط دجال الفيوم، بدأت بمعلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي أفادت بقيام شخص مقيم بمحافظة الفيوم، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل ضبط دجال الفيوم بعد ابتزاز السيدات بـ صورهن

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن أن المتهم "دجال الفيوم" يقوم بالترويج لجريمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي وذلك لممارسة أعمال الدجل.

وشرحت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام المتهم "دجال الفيوم" باستدراج ضحاياه من السيدات والتحصل منهن على صور خاصة بهن ثم تهديدهن وابتزازهن ماديا مقابل عدم التشهير بهن.

وتبيّن من معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ادّعاء دجال الفيوم بقدرته على تعيينهن في وظائف مقابل التحصل على مبالغ مالية منهن، وبلغت تلك الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي 4 وقائع.

دجال

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

السجن 10 سنوات لدجال تعدى على فتاة بحجة علاجها بالسحر

وكانت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثالثة، قضت بمعاقبة دجال بالسجن 10 سنوات، لقيامه بالتعدى على فتاة داخل منزلها، بعد أن أوهم أسرتها بقدرته على علاجها من المس والسحر، وشروعه في سرقة مبلغ نقدي من المنزل في الغربية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، في القضية رقم 10947 جنايات أول المحلة هتك عرض.

دجال

وتعود أحداث الواقعة حينما توجه المتهم إلي منزل المجني عليها وأوهم أسرتها بأنها مصابة بالسحر، وأنه قادر على فك السحر وعلاجها، كما تعمد المتهم الطلب من أسرتها بالغربية تركه بمفرده معها في الغرفة والجلوس في الخارج، وما أن استفرد بالمجني عليها وقام بالتعدي عليها كما حاول سرقة مبلغ مالي من المنزل، وما أن شعرت المجني عليها بتصرفاته الغريبة حتى استغاثت باسرتها وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.