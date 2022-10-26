شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

زوجة أربعينية أمام محكمة الأسرة.. لجأت إلى أهل زوجها تشكو خيانته لها مع أخرى ومشاهدتها لمحادثات إباحية على هاتفه بينه وبين سيدة أخرى، إلا أنهم وقفوا في صف ابنهم فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها لخيانته لها، وحكمت لها محكمة الأسرة بالخلع.

قصة زوجة تحولت حياتها من شقة الزوجية إلى محكمة الأسرة، تبدلت أحوالها من حال إلى حال، تزوجت قبل 4 سنوات من محاسب وأنجبت طفلة عمرها ثلاث سنوات، ولم يعكر صفو منزل الزوجية شيء، حتى تغيرت معاملة الزوج لها وراحت تبحث خلف التغير الذي طرأ عليه.

مأساة زوجة مع خيانة زوجها لها

راحت زوجة المحاسب تبحث خلف التغير حتى راقبت رسائل الواتس آب الخاص به وكانت المفاجأة حين تبين وجود رسائل إباحية وشات خارج على هاتفه المحمول، وشاهدت بأعينها ألفاظ إباحية بينه وبين سيدة بل وجن جنونها حين شاهدته حديثه عنها مع تلك السيدة ووصفه بأنه يكرهها ولا يريدها في حياته.

واجهت زوجة المحاسب، زوجها بما علمت به من خيانته، إلا أن زوجها كان له رأي آخر وضرب بكل شيء عرض الحائط ولم يأبه بها وتعدى عليها بالضرب وسبها بأبشع الألفاظ، حتى أن السيدة الأخرى قامت بالاتصال بها وقالت لها "أنا بحب جوزك".

مشكلات زوجية

لم تكن هذه فقط تفاصيل دعوى الزوجة أمام محكمة الأسرة إلا أنها شاهدت أيضا شات بين زوجها والسيدة الأخرى تطلب منه دفع مبلغ من المال نظير مقابلتها، ولم يعد في مقدورها إلا أن تشتكي خيانة زوجها إلى أهله فقامت بالاتصال بوالدته وأخبرتها بما شاهدته على هاتف زوجها.

زوجة في محكمة الأسرة: ضربني وأمه قالتلي عادي

كانت المفاجأة كالصاعقة على أذن زوجة المحاسب، حين أخبرتها والدتها بأنه شيء اعتيادي وحتى التعدي عليها شيء ليس غريب فأغلب الزوجات يحدث لهم ذلك، وطلبت منها والدة زوجها أن تكمل حياتها الزوجية قائلة "متخربيش على نفسك وعيشي في بيتك".

مشكلات زوجية

قررت زوجة المحاسب بعد حديثها مع والدته منع نفسها عن زوجها بشكل كامل والابتعاد عنه حتى الرجوع عن خيانتها، إلا أن والده ووالدته حين علموا بما حدث أخبروها بأنها تغضب الله بأفعالها، وحاولوا بشتى الطرق طردها من شقة الزوجية وإجبارها على المغادرة.

زوجة في محكمة الأسرة: حمايا كان بيقعد بالملابس الداخلية عشان أطفش

تروى الزوجة أمام محكمة الأسرة بأن حماها كان يحضر إلى شقتها ويدخل إلى الحمام ثم يخرج للجلوس بالملابس الداخلية في محاولات منه لإجباري على ترك منزل الزوجية، إلا أنها قاومت ذلك في سبيل طفلتها الصغيرة ورفضت ترك المنزل والعودة إلى منزل أسرتها.

وتابعت الزوجة في محكمة الأسرة، والد ووالدة زوجي قاموا بوضع ملابسي في كرتونة وطردوني من شقة الزوجية، لكن أنا رفعت قضية تمكين من الشقة وبالفعل حصلت على حكم تمكين ولما روحت أستلم الشقة كانت مفاجأة لما لقيت كل الشبابيك متشالة والتكييفات اللي أنا شرياها من فلوسي مخلوعة، حتى قاعدة الحمام خلعوها من مكانها، لكن صممت وقعدت في الشقة.

مشكلات زوجية

وفي النهاية حكمت المحكمة الأسرة للزوجة بالخلع، ورفعت الزوجة قضية بقائمة المنقولات التي لم تستلمها من زوجها وصدر ضده حكم حبس 6 شهور، إلا أن أهل زوجها عادوا للتفاوض ومطالبتها بترك الشقة مقابل إعطائها مبلغ من المال.