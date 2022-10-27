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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تغرق شوارع التجمع مرة أخرى.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم

صدى البلد

تعرضت البلاد خلال اليومين الماضن لتقلبات جوية مفاجئة، وأمطار غزيرة على أماكن متفرقة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامة الممطرة، ما سبب حيرة كبيرة للمواطنين عن طبيعة الطقس القادم، وهل انخفضت درجات الحرارة، وكيف ستكون حالة الطقس؟.

سبب هطول الأمطار الغزيرة على القاهرة الجديدة، لغرق الشوارع مسببه حالة من الشلل المروري واستياء الأهالي من الأمر، فما أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم؟ 

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أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك تكون للسيول في مناطق سيناء وشمال غرب خليج السويس والظهير الصحراوي الشرقي لمحافظة الجيزة، وبني سويف، ممتدة إلى شمال شرق المنيا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة عن المعدلات الطبيعية على القاهرة خاصة القاهرة الجديدة، وبعض مناطق في مدن القناة وشرق الدلتا.

حالة الطقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، بينما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعتدل الأجواء في أول الليل، بارد في آخره على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، ناصحين بتوخي الحذر عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وترك مسافة بين السيارات حرصًا على سلامة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

     العظمى  الصغرى 

القاهرة الكبرى 28  20 

العاصمة الإدارية 27 20 

السواحل الشمالية 30 22

جنوب سيناء 30 22

شمال الصعد 29 16

جنوب الصعيد 31 19 

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 31 21

 

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