عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية حول مخاطر الولاده القيصرية

الولاده القيصرية
الولاده القيصرية

علقت  النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على حديث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن  أن مصر أعلى دولة في العالم بمعدلات الولادة القيصرية قائلة:" السيدات يلجأن للولادة القيصرية بسبب الخوف من الطبيعية".

واكدت “سعيد" لـ"صدى البلد"،  ضرورة إطلاق حملات توعية من جانب الدولة بمخاطر الولاده القيصرية وفوائد الولادة الطبيعية  وتخصيص أماكن لائقة للولادة الطبيعية بالمستشفيات الحكومة من الممكن ان يحجم الازمة.

وطالبت عضو صحة النواب بضرورة توفير المخدر اللازم للولادة، مع تفعيل دور الدعم النفسي و التوعوي للسيدات المقبلات علي الحمل، وضرورة أن يكون هناك ممرضة موجودة لمتابعة الحالة أو طبيب نظرًا لوجود عجز في الأطقم الصحية. 

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن أزمة نقص الحضانات على مستوى الجمهورية، بسبب انتشار حالات الولادة القيصرية، قائلا: نحن في مصر أكبر دولة في العالم في معدلات الولادات القيصرية وهو سبب أزمة الحضانات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة المجلس مع وزير الصحة والسكان، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأكد الوزير أن الحل ليس في زيادة الحضانات ولكن السيطرة على الولادات القيصرية التي لا تحتاج إلى ذلك، مشيرا إلى أن هناك مبادرة "الألف يوم" للحد من الولادة القيصرية إلا عند الضرورة.

وفي ذات الشأن، أشار الوزير إلى أزمة نقص وحدات الغسيل الكلوي، قائلا: لا نستطيع أن نتوسع في زيادة وحدات الغسيل الكلوي، ولكن نعمل على حل الأسباب التي تؤدي إلى الحاجة إلى ذلك.

ولفت وزير الصحة، إلى مبادرة رئيس الجمهورية لمواجهة أزمات الاعتلال الكلوي، قائلا: حتى لا نصل إلى الحاجة لزيادة الغسيل الكلوي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: في الفترة الحالية نعمل على تجنب الوصول إلى بعض الاحتياجات مثل وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.

وقال عبد الغفار: "وزارة الصحة ليست للمرضى، ولكنها وزارة الأصحاء، ودورها يجب أن يكون الوقاية والحماية لمواجهة الأمراض".

 

المستشفيات مستشفيات الحكومة وزير الصحة خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار الولادة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

كلاتينبرج قرر إيقافه| قرار عاجل من سيراميكا كليوباترا ضد حكم مباراة الزمالك

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

تراجع الأوفر برايس.. انخفاض يصل لـ 150 ألف جنيه في أسعار السيارات

ترشيحاتنا

العراق .. البرلمان يصوت اليوم على الثقة بحكومة السوداني

أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

141 مرشحًا .. إجراء إنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد..غدا

أحمد دياب: مسؤولية الرابطة صعبة ولكن نأمل في تحقيق الأفضل

زواج الضرورة بين ألمانيا وفرنسا.. تفاصيل لقاء الـ3 ساعات بين ماكرون وشولتز

مكافأة مالية ضخمة للفائز بكأس السوبر.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل.. أحلى من المحلات

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ