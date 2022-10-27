برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية حول مخاطر الولاده القيصرية

علقت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على حديث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن أن مصر أعلى دولة في العالم بمعدلات الولادة القيصرية قائلة:" السيدات يلجأن للولادة القيصرية بسبب الخوف من الطبيعية".

واكدت “سعيد" لـ"صدى البلد"، ضرورة إطلاق حملات توعية من جانب الدولة بمخاطر الولاده القيصرية وفوائد الولادة الطبيعية وتخصيص أماكن لائقة للولادة الطبيعية بالمستشفيات الحكومة من الممكن ان يحجم الازمة.

وطالبت عضو صحة النواب بضرورة توفير المخدر اللازم للولادة، مع تفعيل دور الدعم النفسي و التوعوي للسيدات المقبلات علي الحمل، وضرورة أن يكون هناك ممرضة موجودة لمتابعة الحالة أو طبيب نظرًا لوجود عجز في الأطقم الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن أزمة نقص الحضانات على مستوى الجمهورية، بسبب انتشار حالات الولادة القيصرية، قائلا: نحن في مصر أكبر دولة في العالم في معدلات الولادات القيصرية وهو سبب أزمة الحضانات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة المجلس مع وزير الصحة والسكان، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأكد الوزير أن الحل ليس في زيادة الحضانات ولكن السيطرة على الولادات القيصرية التي لا تحتاج إلى ذلك، مشيرا إلى أن هناك مبادرة "الألف يوم" للحد من الولادة القيصرية إلا عند الضرورة.

وفي ذات الشأن، أشار الوزير إلى أزمة نقص وحدات الغسيل الكلوي، قائلا: لا نستطيع أن نتوسع في زيادة وحدات الغسيل الكلوي، ولكن نعمل على حل الأسباب التي تؤدي إلى الحاجة إلى ذلك.

ولفت وزير الصحة، إلى مبادرة رئيس الجمهورية لمواجهة أزمات الاعتلال الكلوي، قائلا: حتى لا نصل إلى الحاجة لزيادة الغسيل الكلوي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: في الفترة الحالية نعمل على تجنب الوصول إلى بعض الاحتياجات مثل وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.

وقال عبد الغفار: "وزارة الصحة ليست للمرضى، ولكنها وزارة الأصحاء، ودورها يجب أن يكون الوقاية والحماية لمواجهة الأمراض".