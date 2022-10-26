نورا علي : السياحة مصدر دخل مئات الآلاف من الأسر المصرية

شاركت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مساء اليوم، في صالون تنسيقية شباب الأحزاب حول مستقبل صناعة السياحة وهيكلة الطيران المدني..

جاء ذلك بحضور، أحمد يوسف مساعد وزير السياحة، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، وأحمد مشعل وفاتن الفقي عضوا التنسيقية.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي، إن السياحة من أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ومصدر دخل وعيش يعتمد عليه مئات الآلاف من الأسر المصرية.

وأوضحت أن السياحة تواجه ثمة تحديات كثيرة لا تزال عائقة أمام حصول مصر على نصيبها المستحق من السياحة الدولية، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يزر مصر خلال الستة شهور الأولى سوى 4.9 مليون سائح.

وأشارت إلى أن أن مصر بها من 18 إلى 20 ألف غرفة فندقية فقط، وهذا يعيق تدفق السياحة على مصر، ويعرقل خطة الدولة أمام جذب ٣٠ مليون سائح سنويًا، ما يستلزم ضرورة زيادة عدد الغرف.

وأكدت أن الدولة تبذل جهداً كبيراً في الترويج للمقاصد السياحية، والقطاع الخاص يقوم بدوره في التسويق لخدماته، وأغلب الفنادق الموجودة في مصر قطاع خاص.

وطالبت بضرورة العمل على تأهيل العاملين في هذا القطاع السياحي، لكونهم رقم مهم في معادلة تحقيق النمو للسياحة المصرية.