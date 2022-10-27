بعد الكشف عن هويته.. مشوار حكم مباراة السوبر المصري "الأهلي والزمالك"

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المقرر لها غدًا الجمعة بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وأكدت قناة أبو ظبي الرياضية إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو خوسيه.

ويعاونه كل من برونو ألكساندر حكم مساعد أول، وبيدرو نونو مساعدا ثانيا، وتياجو جوزيه حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية الـvar يتواجد إفايلو إيفانوف، ويعاونه دراجونوف ديميتروف.

فابيو خوسيه حكم مباراة السوبر..

فيريسيمو من الحكام الجيدين والبالغ من العمر 39 عامًا، وقاد هذا الموسم 7 مباريات فى الدورى البرتغالي، بجانب مباراة فى دوري المؤتمر الأوروبي بين ويست هام الإنجليزي أمام سيلكبورج الدنماركي.

وكانت آخر المباريات التى قادها الحكم البرتغالي فابيو خوسيه فيريسيمو فى الدورى السعودى بين فريقي النصر وأبها، والتى أقيمت يوم 7 أكتوبر الجاري، وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

الحكم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا، حصل على الشارة الدولية موسم 2012-2013، ومنذ ذلك الوقت أدار 327 مباراة، أشهر خلالها 1681 بطاقة صفراء، بمعدل 5 إنذارات تقريبًا في المباراة الواحدة، كما كان بينها 56 بطاقة هي الثانية خلال اللقاء.

وعلى صعيد البطاقات الحمراء، فقد أشهر الحكم الدولي 55 بطاقة، فيما احتسب 102 ركلة جزاء.

وأدار فابيو 6 مواجهات ببطولة الدوري الأوروبي، كان آخرها المباراة التي جمعت بين سيلتك الإسكتلندي أمام فيرينكفاروسي المجري في دور المجموعات من النسخة الماضية، بجانب مواجهتين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، تواجد كحكم في 6 مباريات بالدوري السعودي، أشهر خلالها 23 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء، فيما لم يحتسب ركلات جزاء.

وكان لـ فابيو بصمات في عدد من المحافل الدولية، أبرزها تصفيات أوروبا لكأس العالم قطر 2022، عندما أدار مباراتي رومانيا أمام مقدونيا الشمالية، وألمانيا ضد ليختنشتاين.

وفي بلاده، حكم فابيو 137 مباراة بالدوري البرتغالي الممتاز، و86 مواجهة بدوري الدرجة الثانية، كانت آخرها في الخامس عشر من مايو الماضي، و14 لقاءً بكأس الدوري، و21 موقعة في كأس البرتغال.

وتجدر الإشارة إلى أن فابيو جوزيه لم يدر أي مباراة في منافسات كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، كما لم يسند إليه أي مواجهة بكأس السوبر المحلي أو القاري.

طاقم تحكيم لقاء السوبر..



وجاء طاقم التحكيم البرتغالي مكوَّن من حكم ساحة فابيو خوسيه فيريسيمو.

بينما يعاونه كل من برونو إلكساندر ومساعدا ثانيا بيدرو نونو، بينما تياجو جوزيه حكما رابعا.

بينما حكم الفيديو إفاليو إيفانوف، وحكم مساعد دراجانوف ديمتروف.