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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافأة مالية ضخمة للفائز بكأس السوبر.. تعرف عليها

صدى البلد

 


قامت لجنة المسابقات فى الاتحاد المصري لكره القدم، بتحديد مكافأه الفوز لبطل كأس السوبر المصري بين الزمالك والاهلى.

وحددت اللجنه، مبلغ 1.5 مليون جنيه للفريق الفائز، فى المباراة التى مقرر ان تقام فى تمام الساعه السابعه مساء يوم الجمعه بعد غداً.

ومن المقرر ان يحصل الفريق صاحب المركز الثاني على مبلغ قدره مليون جنيه.

 

موعد وملعب مباراة السوبر..

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ومن المنتظر ان تقام مباراة السوبر المحلى على ملعب استاد هزاع بن زايد، فى نادى العين، فى دولة الامارات، يوم الجمعة المقبل الموافق 28-10-2022.

ويسعى كلا الفريقين من اجل تحقيق الفوز بالمباراة حتى تمنحه الثقة بالموسم القادم، سواء بالاستمرار فى المنافسة على حصد بطولتى الدورى والكأس أو مشوارهما ببطولة دورى أبطال افريقيا.

 

الأهلى الزمالك الاتحاد المصري لجنة المسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم دولة الامارات

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