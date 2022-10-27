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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليونيل ميسي يقود المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري الأبطال

ميسي
ميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأجريت مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسمت أندية باريس سان جيرمان وبنفيكا وليفربول وإنتر ميلان وبورتو وتشيلسي ودورتموند تأهلها لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة.

اللاعبون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة


ليونيل ميسي، وقد سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز باريس سان جيرمان (7-2) بمباراته ليلة الثلاثاء.

جيوفاني سيميوني، وسجل هدفين في فوز نابولي على رينجرز الأسكتلندي بثلاثية دون رد.

مهدي طارمي، وأحرز هدفين في فوز بورتو على كلوب بروج (4-0).

رافا سيلفا، سجل هدفين لصالح بنفيكا في الفوز (4-3) أمام يوفنتوس.

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