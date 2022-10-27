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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المركز المصري للحق في الدواء: مبادرة 100 مليون صحة إنجاز كبير

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي عز العرب

قال الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء، إن هناك نسبة كبيرة جدا من مرضي فيروس سي لا يظهر لهم أعراض

 

وأشار إلى أنه خلال عشرة أشهر كان مريض فيروس سي يأخذ علاج عن طريق الفم فى أكتوبر 2014 مجانا على نفقة الدولة وذلك فور اكتشاف العلاج.

وأضاف "عز العرب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه خلال سبعة أشهر فقط من مبادرة 100 مليون صحة بمشاركة جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني تم الكشف عن 62 مليون مواطن، حيث أنها إنجاز كبير جدا.

وتابع أن مبادرة 100 مليون صحة جاءت للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وهي الضغط والسكر والسمن، واللذين يشكلون نسبة مضاعفات ووفيات أكثر من 70% من الأمراض فى مصر كلها.

الدكتور محمد علي عز العرب مرضي فيروس سي فيروس سي مبادرة 100 مليون صحة الأمراض غير السارية

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