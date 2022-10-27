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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متعافى يحكي تجربته مع الإدمان وحصوله على جائزة من الاتحاد الأوروبي |فيديو

محمد يحيي
محمد يحيي

أكد محمد يحيي متعافي من الإدمان، أنه مصور فوتوغرافي ، بدأ يعمل بالتصوير بعد ، علاجه من الإدمان من صندوق علاج و مكافحة  الإدمان ، مضيفاً أنه بدأ التصوير الفوتوغرافي كهواية بالهاتف المحمول.

صندوق مكافحة و علاج الإدمان

وأضاف محمد يحيي أثناء لقائه مع كاميرا فضائية "DMC"،قائلاً:" فترة الإدمان مكنتش شايف قدامي، الدنيا قدامي كانت أبيض و أسود، مش شايف ليها ألوان و لا مظاهر، أنا كان في دماغي اني هقعد في المستشفى أسبوعين لحد ما الدنيا تهدى و بعدين أطلع أكمل تاني"

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وأشار المتعافي إلى أنه، عندما دخل المستشفى ، وجد برامج علاجية، و عدد كبير من المتعافين الذين أدمنوا لفترات كبيرة ، تعدت الـ10 سنوات، مؤكداً أن البرنامج العلاجي التابع لصندوق علاج و مكافحة الإدمان، يرشد مرضى الإدمان إلى خطوات الحياة السليمة.

وتابع:"العلاج سهل ، و بالمجان،  بس المهم أن أكون أنا عايز أبطل، لازم تاخد القرار من جوايا ، و الحمدلله حققت إنجازات كتير، أخر تكريم أتكرمته و أهم تكريم بالنسبة لي،  تكريم الأتحاد الأوروبي، و كان حاضر وزير السياحة، ووزارة الدولة للإعلام، ووزيرة البيئة، وسفير الإتحاد الأوروبي، و كان في متحف الحضارة المصري".

 

 

محمد يحيي متعافي الإدمان مصور فوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي صندوق علاج و مكافحة الأدمان

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