متعافى يحكي تجربته مع الإدمان وحصوله على جائزة من الاتحاد الأوروبي |فيديو

أكد محمد يحيي متعافي من الإدمان، أنه مصور فوتوغرافي ، بدأ يعمل بالتصوير بعد ، علاجه من الإدمان من صندوق علاج و مكافحة الإدمان ، مضيفاً أنه بدأ التصوير الفوتوغرافي كهواية بالهاتف المحمول.

صندوق مكافحة و علاج الإدمان

وأضاف محمد يحيي أثناء لقائه مع كاميرا فضائية "DMC"،قائلاً:" فترة الإدمان مكنتش شايف قدامي، الدنيا قدامي كانت أبيض و أسود، مش شايف ليها ألوان و لا مظاهر، أنا كان في دماغي اني هقعد في المستشفى أسبوعين لحد ما الدنيا تهدى و بعدين أطلع أكمل تاني"

وأشار المتعافي إلى أنه، عندما دخل المستشفى ، وجد برامج علاجية، و عدد كبير من المتعافين الذين أدمنوا لفترات كبيرة ، تعدت الـ10 سنوات، مؤكداً أن البرنامج العلاجي التابع لصندوق علاج و مكافحة الإدمان، يرشد مرضى الإدمان إلى خطوات الحياة السليمة.

وتابع:"العلاج سهل ، و بالمجان، بس المهم أن أكون أنا عايز أبطل، لازم تاخد القرار من جوايا ، و الحمدلله حققت إنجازات كتير، أخر تكريم أتكرمته و أهم تكريم بالنسبة لي، تكريم الأتحاد الأوروبي، و كان حاضر وزير السياحة، ووزارة الدولة للإعلام، ووزيرة البيئة، وسفير الإتحاد الأوروبي، و كان في متحف الحضارة المصري".