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رئيس التحرير
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مكافحة وعلاج الإدمان: علاجه ليس دوائيًا ولكنه تأهيل نفسي في المرحلة الأولى|فيديو

الدكتور أحمد الكتامي
الدكتور أحمد الكتامي

أكد الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن معظم الناس يكون لديها صورة مشوهة ومختلفة عن علاج الإدمان، ويعتقدون أن مريض الإدمان يتم تعذيبه.

علاج الإدمان 

وأضاف "الكتامي" خلال لقائه مع كاميرا برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن المرحلة الأولى من علاج الإدمان تكون من 10 إلى 15 يومًا، وتسمى "الديتوكس"، مؤكداً أنها تتم بطريقة بسيطة للغاية من خلال بعض الأدوية البسيطة.

وتابع:"مرحلة بتمر بسلام، مش بيتربط ولا بيتعذب، طالما هو ملتزم بالأدوية الموضوع بيكون بسيط ، و بعد العشر أيام بيقدر، يشارك في كل الأنشطة، الجيم و الكرة، و الفيتنس أريا، و الورش"

وأشار مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن علاج الإدمان ليس علاجًا دوائيًا، ولكنه تأهيل نفسي في المرحلة الأولى، مضيفاً أن هناك ارتباطات شرطية كثيرة لمريض الأدمان ، لأن كثيراً من مرضى الإدمان ، أدمنوا لأنهم يريدون تحمل مشقة العمل، وهذه مفاهيم خاطئة.

 

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