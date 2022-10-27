وهبة: افتتاح أول مركز لعلاج الإدمان بالشرق الأوسط لـ«ذوي الهمم» بإمبابة قريبًا|فيديو

أكد مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز العزيمة في المنيا أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مضيفاً أن الرئيس السيسي افتتح ثلاثة مراكز في مرسى مطروح، و بورسعيد، والبحر الأحمر، في العام الماضي .

مبادرة "بإدينا"

وأضاف مدحت وهبة خلال لقائه مع كاميرا برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك 28 مركزًا علاجيا على مستوى 17 محافظة، مؤكداً أنه سوف يتم افتتاح مركز علاجي في إمبابة خلال الأيام المقبلة، وهو أول مركز في الشرق الأوسط، يقدم خدمات لذوي الهمم من مرضى الإدمان، و يوجد به أقسام متخصصة للمراهقين والفتيات.

وتابع:"أطلقنا مبادرة بأدينا، لأول مرة في العالم ، أن المتعافين من الإدمان يشاركون في تأسيس المراكز العلاجية الجديدة".