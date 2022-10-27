بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام .. خلل عالمي يضرب Facebook Messenger

ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم ماسنجر Facebook Messenger الخاص بمنصة فيسبوك خلال الدقائق الماضية، وهو العطل الثالث الذي يضرب خدمات شركة "ميتا" الأمريكية اليوم الموافق 27 أكتوبر 2022، بعد إنستجرام وفيسبوك.



وأبلغ مستخدمو فيسبوك ماسنجر، عن وجود مشكلة في استخدام تطبيق المراسلة الشهيرة "ماسنجر" وظهور رسالة جاري الاتصال، وعدم القدرة علي ارسال او استقبال الرسائل على الخدمة.

خلل عالمي يضرب فيسبوك ماسنجر

وتلقى موقع "Downdetector"، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيقات بلغ عددها حتي كتابة هذا التقرير حوالي 6245 شكوى ولم يعرف سبب حدوثها حتى الآن.



ووفقا لخريطة "DownDetector" الحرارية، فقد بدأ العطل خلال الـ 10 دقيقة الماضية، على تطبيق فيسبوك ماسنجر على هواتف آيفون أو أندرويد، و الذين شاركوا تغريدات حول المشاكل التقنية على تويتر و فيسبوك.



وأوضحت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن آلاف المستخدمين عانوا من مشكلات في عمل فيسبوك ماسنجر، بلغت نسبة الشكاوى المستخدمين حوالى 55 % من الذين يعانون من مشاكل في إرسال واستقبال الرسائل بالتطبيق، بينما عاني حوالى 32 % من المتأثرين من صعوبات في استخدام التطبيق، وحوالى 13 % منهم واجه معظمهم صعوبة في استقبال الرسائل.