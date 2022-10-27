تخطى الربع مليون جنية.. سعر صادم لفستان يسرا المثير للجدل

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة الفنانة يسرا خلال ظهورها أمس في مهرجان الأزياء في قطر.

وتألقت يسرا، مرتديه فستان طويل وأنيق ومميز من مصمم الأزياء إيلي صعب ، وتداول رواد السوشيال ميديا أن سعره حوالي ٣٧٠ الف جنية مصري.

وأكملت يسرا، إطلالتها بكلاتش باللون الفضي مع مجموعة كبيرة من المجوهرات التي كشفت عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت تسريحة بسيطة وجذابة لشعرها الذهبي القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور يسرا