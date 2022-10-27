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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "من بلدي".. ڤيديو

لطيفة
لطيفة

طرحت الفنانة لطيفة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “من بلدي” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

أغنية "من بلدي" كلمات : كريم حكيم، ألحان: خالد فتوح.

تقول كلمات الأغنية :"من بلدي بوصل سلاماتي .. لحبيبي اللي وهبته حياتي .. وعشانى اتغرب والغربة .. بسببها اتقلبت حساباتي".

من بلدي باقوله توحشني .. وهتفضل دايماً توحشني .. وبرغم الأيام الصعبة .. بادعيلك يا حبيبي يوماتي .. وباقوله اشتقت لحكاوينا .. وسهرنا وليلنا وأغانينا.. وكلام للصبح بيجمعنا".

أحدث أعمال لطيفة

في شهر فبراير الماضي، طرحت الفنانة لطيفة أغنية «حلم»، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق “ديزر” للموسيقى، إذ تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب. 

من بلدي.. لطيفة تنتظر طرح أغنيتها الجديدة غدا

من بلدي.. طرح برومو أغنية لطيفة الجديدة

تفاصيل أغنية حلم

صورت الفنانة لطيفة أحدث أعمالها الفنية وهى قصيدة "حلم"، التي تقدمها من كلمات الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وذلك بعد النجاحات المتتالية التي حققتها في أعمالها الفنية طوال الفترة الماضية. 

وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، بإشراف خالد أبو منذر، وخلال التصوير تم استخدام أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل، من خلال أداء مبهر من لطيفة، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، حيث يظهر العمل بنغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية.

لطيفة الفنانة لطيفة من بلدي اليوتيوب أحدث أعمال لطيفة أغنية حلم تفاصيل أغنية حلم

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