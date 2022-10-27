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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهرانين.. مدحت صالح يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى بـ برمي السلام

صدى البلد

افتتح المطرب مدحت صالح حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "بارمي السلام"، وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

 

وحرص مدحت على إلقاء كلمة وقال: "وحشتوني بستني الحفل ده من السنة للسنة وسهرانين سوا انا مبحبش اروح بدري.

 

يقدم مدحت عددا من الأغاني الشهيرة منها: "كان أجمل يوم، حبيبي ياعاشق، ابن مصر، يا أهلى المحبة، رمش عينه، ع الحلوة والمرة، الدنيا".

 

يذكر أن تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية  31 حيث يقام مساء السبت  29 أكتوبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

 

فعلى مسرح النافورة يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجي.  

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم فصل  كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تدريب وقيادة ميرفت همام وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد باقة متنوعة من روائع الزمن الجميل.

 

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا  لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة.

ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان محمد الحلو  بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء.

مدحت صالح المطرب مدحت صالح بارمي السلام سهرانين فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

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