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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مصنع زيوت.. حريق ضخم بالكويت

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت  انه ورد بلاغ مساء اليوم الخميس الى ‏إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق مصنع زيوت في منطقة الري.

 

وقالت الإدارة الكويتية  في بيان لها وعلى اثره تم توجيه ‏مراكز إطفاء الشويخ الصناعي و العارضية والسالمية بالاضافة الى مركز الإسناد .

 

وأوضحت الإداره أنه فور وصول فرق الإطفاء تبين ان الحريق نشب في كميات كبيرة من الزيوت وشرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وحصره في أماكن لعدم انتشاره الى المباني المجاورة واثناء مكافحة الحريق تعرض اثنان من رجال الإطفاء الى اصابات وتم إسعافهما وتسليمهما إلى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم وتم استدعاء إدارة تحقيقات الحوادث لمعرفة أسباب الحريق. 

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