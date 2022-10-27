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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الكويت: ضرورة تكاتف الجهود لوضع خطط شاملة لمواجهة التغيرات المناخية في العالم

صدى البلد

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضرورة تكاتف الجهود ووضع خطط شاملة لمواجهة التغيرات المناخية في جميع دول العالم والتي تعتبر من أهم قضايا العصر الحالي التي تهدد وجود البشرية وتؤثر على القطاع الإنساني بأكمله وعلى مختلف نواحي الحياة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في بيان للجمعية اليوم / الخميس/ إن موجات الحر تعتبر من أكثر الأخطار الطبيعية فتكا ومنتشرة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن كلا من الصومال وإثيوبيا وكينيا على حافة مجاعة بسبب موجة الجفاف التي تعد الأسوأ منذ أربعة عقود مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية وبات أكثر من 18 مليون شخص يكافحون للعثور على الطعام وسط ارتفاع في نسبة وفيات الأطفال.

وأوضحت أن الجمعية وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية تضم مركز العمليات في إدارة الكوارث والطوارئ في الهلال الأحمر الكويتي لمتابعة أحوال الطقس ورصد الإنذارات المبكرة للأحوال الجوية إضافة إلى تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية طبقا لتداعيات الأحداث مبينة أنها ستطلق أيضا حملة توعية حول المتغيرات المناخية خلال الأيام المقبلة.

ودعت البرجس إلى تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومساعدة أشد الناس تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية وللحد من التبعات المدمرة لهذه الظاهرة.

الهلال الأحمر الكويتي الصومال اثيوبيا كينيا الهلال الأحمر مها البرجس

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