خطة اللعب مختلفة تماما ....فرج عامر يشارك جمهوره التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك اليوم

شارك فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق جمهوره توقعاته لتشكيل الأهلي أمام الزمالك غداً في السوبر المصري.

و كتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك : الأهلي سوف يبدأ بنفس التشكيل غالبا عدي ديانج والسولية يلعب بدلا منة ، لكن خطة اللعب سوف تكون مختلفة تماما.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في صراع بين القطبين على لقب السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلى في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدوري والكأس.



يتم نقل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.