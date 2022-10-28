تامر أمين: أتوقع بدء الأهلي بـ شادي حسين وطاهر محمد طاهر في مباراة السوبر

أكد الإعلامي تامر أمين أن طاهر محمد طاهر سيلعب فى مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وأنه يتوقع أن يبدأ طاهر بالتشكيل الأساسي، رغم الطرد الذى حصل عليه في بطولة الدوري أمام الإسماعيلي.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أتوقع البداية بـ :" شادي حسين و طاهر محمد طاهر، و الشحات و قفشة".

ولفت إلى أن الأهلي سيكون هجومي، وأوضح أن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، لا يكون مميزا في المباريات القوية، ولذلك بنسبة كبيرة لن يتم البدء به في مباراة السوبر.

وكشف أن مباراة الزمالك تحتاج لـ اللاعبين أصحاب الخبرة، وأن القدر واستغلال الفرصة سيحسم اللقاء غدًا.