تامر أمين يعلق على مدرس يُثير الجدل بنشره لفيديوهات مع طلابه: كارثة

عرض الإعلامي تامر أمين مقطع فيديو لـ مدرس يقوم بمشاركة الطلاب، مجموعة الأشياء، ويتم نشرها على السوشيال ميديا، وتطبيق التيك توك.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار:" لو الكلام ده فى مدرسة أو فى درس خصوصي، فهذا أنر كارثي، و يسبب كارثة".

وتقدم تامر أمين ببلاغ لوزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي، لمعرفة حقيقة هذا الأمر، وأكد تامر : المدرس بيعمل فيديوهات للحصول على متابعين و مشاهدات".

وتابع تامر أمين :" فى حدود لكل حاجة، لكن الموضوع لما يوصل لـ الدرجة دي يبقي كارثة".