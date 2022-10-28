شيرين عجمي: لأول مرة ترشح 22 سيدة بانتخابات الهيئة العليا لـ الوفد

قالت شيرين عجمى، المرشحة لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير مساعد حزب الوفد بالغربية، إن إنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تجرى فى هدوء تام، مشيرة إلى أنه لأول مرة تخوض 22 سيدة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، ويأتى ذلك فى إطار تمكين المرأة داخل حزب الوفد.

وأشارت شيرين عجمى لـ" صدى البلد" إلى أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تعتبر الثانية بعد بدء مئوية حزب الوفد.

وأكدت المرشحة لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير مساعد حزب الوفد بالغربية أن هناك فرص جيدة للسيدات فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، نظرا لإمتلاكهن رصيد من الأنشطة داخل الحزب وتواصلهم مع كل أمانات الحزب فى المحافظات، وبعد إطلاق حزب الوفد عدد من المبادرات على رأسها مبادرة "الوفد مع المرأة".