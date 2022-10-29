عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط الاستفادة من قانون استيراد سيارات المغتربين بالخارج

استيراد السيارات
استيراد السيارات من الخارج

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على  قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك تلبية لطلباتهم واستجابة لرغباتهم.

وأعطى القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

 

شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للاستفادة من القانون

وضع قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك عدد من الشروط الواجب توافرها في المصريين بالخارج للاستفادة من القانون جاء أبرزها كالتالي: 

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.


واشترط قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على 3 سنوات من تاريخ الصنع.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بالخارج إعفاء سيارات المصريين بالخارج التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ