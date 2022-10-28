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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضخم البروستاتا وعلاقتها بالجهاز البولي.. رئيس قسم جراحة الكلى يوضح

صلاح زيدان، أستاذ
صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى

خصص برنامج "أنا والطبيب" تقديم ماري نعيم المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى.

 

وقال الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم جراحة الكلى، إن تضخم البروستاتا مرض يصيب الشباب في أعمار مختلفة، منوها بأن البروستاتا تؤثر على الجهاز البولي بالكامل.

 

وأضاف أن تضخم البروستاتا يؤثر بالسلب على التحكم في التبول، متابعا: تضخم البروستاتا عند الرجال غالبا يكون بسبب تقدم العمر".


وشدد على ضرورة المتابعة الفورية حال ظهور أي مشكلات بالمثانة أو البروستاتا والكلى".


 أعراض المغص الكلوي


قال الدكتور صلاح زيدان،  استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إنه عندما يحدث مغص وألم في الجانب الأيمن من المريض، فهذا يعني أن من المحتمل أن تكون هناك مشاكل في الزائدة ولكن لابد من إجراء فحوصات للتأكد حتي يتم التشخيص الصحيح.

 

وأضاف الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، في حواره ببرنامج “أنا والطبيب”، المُذاع على قناة "صدى البلد"،: "،: "المغص الكلوي يكون له أعراض كثيرة مثل حرقان فى البول ودخول الحمام بكثرة وألم شديد لا يستطيع المريض تحمله".

 

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