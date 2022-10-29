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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مزيج الشوفان وعين الجمل في بداية اليوم.. مش هتصدق

فوائد مزيج الشوفان
فوائد مزيج الشوفان وعين الجمل في بداية اليوم

مزيج الشوفان وعين الجمل من الأطباق التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، بالأخص في بداية  اليوم ووجبة الإفطار، فيحتوي هذا الطبق على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

يعتبر الشوفان وعين الجمل من أصح الوجبات الغذائية التي يمكنك تناولها في بداية اليوم، فكشف موقع healthline  عن مجموعة من الفوائد الصحية عند تناول الشوفان مع عين الجمل، أهمها:

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- الشوفان غني بالكربوهيدرات والألياف، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين والدهون مقارنة بمعظم الحبوب الأخرى، فهي غنية جدًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن.
- يعد عين الجمل خيارًا غذائيًا صحيًا لمستوياتها العالية من الدهون الجيدة، ويعتبر من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، لذا يجب تناولها باعتدال. 
- يتميز عين الجمل بأنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين هـ والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.
- يمكن أن يساعد الشوفان مع عين الجمل في الشعور بالامتلاء، ليقلل الشخص حجم حصته ويحقق أهدافه في إنقاص الوزن.
- يحتوي الشوفان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، على وجه التحديد، يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات نباتية غنية بالأفينانثراميدات.

الأفينانثراميدات هي نوع من مضادات الأكسدة الموجودة بشكل حصري تقريبًا في الشوفان.

يمكن أن يفيد الأفينانثراميد الأشخاص عن طريق:
زيادة إنتاج حمض النيتريك الذي يمكن أن يخفض ضغط الدم.

تحسين تدفق الدم.

تقليل الالتهاب والحكة.
 

 

الشوفان عين الجمل مزيج الشوفان وعين الجمل انقاص الوزن تحسين تدفق الدم

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