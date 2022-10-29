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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معندناش مشاكل فى الغاز والكهرباء.. ويزف بشرى بشأن زيادة المرتبات|أبرز تصريحات اتحاد الصناعات اليوم

محمد السويدى رئيس
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلاق المعرض الدولي الأول للصناعة بمناسبة مرور 100 عام على اتحاد الصناعات المصرية، وألقى المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات كلمة بهذه المناسبة، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

السويدى : الصناعة خط الدفاع الثانى فى مصر

قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد ظل يتبع وزارة الصناعة على مر السنين، وتم تعديل القانون وأصبح اتحادا مستقلا ويتبع اتحاد الصناعة فى مصر، وأصبح شريكا مباشرا للدولة المصرية، والصناعة المصرية عمرها 200 عام منذ عهد محمد على، وهى خط الدفاع الثانى فى مصر، وأسوأ الظروف لم نشاهد مصانع تغلق أبوابها.


اتحاد الصناعات يهدى الرئيس السيسى نسخة من المصحف الشريف

أهدى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى لفتة طيبة نسخة من المصحف الشريف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

رئيس اتحاد الصناعات: لم نعد نعاني من مشاكل الكهرباء أو الغاز| شاهد

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن المستثمر عندما يأتي ينظر إلى البيئة التشريعية والعمالة وإتاحة الخدمات والطاقات، معقبًا: “إحنا الحمد لله لا عندنا مشكلة غاز ولا كهربا”.

وأضاف “السويدي”، خلال كلمته بافتتاح وانطلاق المعرض الدولي الأول للصناعة: "إحنا لما بنتكلم بنبقى غيورين أوي على البلد.. عندنا فرص هائلة جدًا للنمو وطلبات من شركات كبيرة جدًا عايزة تشتغل.. بس بيلاقوا بعض التحديات فبيمشي فنبقى غيرانين إن المستثمر يمشي ويروح بلد تاني".


هنشيل المسئولية.. اتحاد الصناعات: 300 جنيه زيادة مرتقبة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن قطاع المحاجر في مصر قطاع واعد جدا، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الملف، موضحا: “المدة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والمصري لإدارة المنجم غير كافية”.

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إحنا كنا فين وبقينا فين.. رئيس اتحاد الصناعات يشيد بسياسة الدولة واهتمامها بالجميع

قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن تعديل القانون أصبح يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة، وهذا يعكس سياسة الدولة واهتمامها بالجميع، متابعًا أن الجميع أصبحوا حاليًا شركاء في كل غرفة وفي الاتحاد بالتساوي، معقبًا: “نحب نفكر نفسنا إحنا كنا فين وبقينا فين".

اتحاد الصناعات يعلن عن زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالقطاع الخاص| فيديو

أشاد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادة الإعفاءات الضريبية، قائلا: "طول عمرنا داعمين للدولة وقراراتها".

طالب بالرخصة الذهبية للمصانع..اتحاد الصناعات يشيد بقرار تحرير العملة

قال المهندس محمد زكى السويدى،  رئيس اتحاد الصناعات، إن مشروع حياة كريمة من أنجح المشاريع التي تمت، من حيث البيانات والتنفيذ الخاص بالمشروع، متابعا: “حياة كريمة مثل يحتذى به في العالم”.


الأسعار هتنزل.. اتحاد الصناعات يعلن مفاجأه للمصريين بعد تحرير سعر الصرف | فيديو

أكد المهندس محمد زكى السويدى،  رئيس اتحاد الصناعات، أن قطاع المحاجر في مصر قطاع واعد جدا، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الملف، موضحا: "المدة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والمصري لإدارة المنجم غير كافية".


 

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