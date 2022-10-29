الرئيس السيسي يمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين| أبرز تصريحات الرئيس اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، وأدلى بعدد من التصريحات جاءت أبرزها كالتالي:





الرئيس السيسي يمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالصناعة لمدة 3 أشهر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه سيعطى الرخصة الذهبية للمستثمرين فى الاقتصاد والعمل فورا بدون إقرارات و لكل من يتقدم لمدة 3 أشهر و السبب إننا لا نريد أن يعانى قطاع الصناعة .

وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة أن عمل الحكومة يتم وفقا للمؤسسات وسنعطى الرخصة لكل المتقدمين.

وعقب الرئيس السيسي قائلا: " احنا بنشتغل على الصناعة وهندى الرخصة لكل المتقدمين لمدة 3 أشهر.. وهنشوف الدنيا ازاى وآليات العمل والحوكمة تمشي زى ما احنا عايزين.. واحنا مش عايزينكم تعانوا " .







السيسي : نريد نهضة صناعية حتى يشعر المواطن بشيء من التقدم والازدهار|فيديو



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر أصدرت قائمة بمستلزمات إنتاج ، ومواد مصر تستوردها من زمن من الخارج ، والقوائم متوفرة في وزارة المالية ، وبيانات ، ووزارة التجارة والصناعة ، والبنك المركزي ، متابعا : " حطينها في قائمة 150 " .

وتابع "السيسي " حديثه لأحد المستثمرين ، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول للصناعة ، قائلا : "مش بقولكم متعملوش دراسات جدوي بس جدوى المشروع محسوم والموضوع معروف أبعاده وحساباته " .

وأوضح الرئيس قائلا: حد يعمل دراسة جدوى عن مثلا تصنيع إطارات الكاوتش في مصر ؟ .. في ناس بتعمل كده .. ويقول أصل فيه اعتبارات قد تجعل المنتج غير مناسب للسوق الخارجي .



أنا مستعد أعمل ده.. السيسي يطرح مبادرة لتطوير سلاسل الإمداد





وقال "السيسى" إن الواقع فى مجال الصناعة خلال 3 سنوات الماضية نتج عنه تحديات وأزمات كبرى، ولكنه أتاح لنا فرصة لاستغلالها، وما حدث من صراعات تجارية دولية”، متابعا: "ده يبين إن الدنيا اللى كانت ماشية بشكل معين بدأت فيها تحولات فى كورونا والأزمة الروسية".



وأضاف: “بعد تحقيق الاستقرار فى سلاسل الإمداد والتوريد بالمجمعات الصناعية، المشهد الحالى يقول إنه يعاد تشكيلها وتكلفة الإنتاج والتشغيل توفر فرصة بشرط مواصلة المصنعين بالسوق العالمية الدولية”، وعقب: “أنا مستعد فى مصر أعمل تطوير للإنتاج لتحسين سلاسل الإمداد من خلال التسهيلات المقدمة والعمالة المصرية واتفاقيات التجارة الحرة”.



مستعد كدولة للدخول شريكا في المشروعات.. الرئيس السيسي: حريصون على طمأنة المستثمرين



وأكد رئيس الجمهورية: “ هدفنا هو تشجيع كل رجال الصناعة وطمأننتهم بالوقوف بجانبهم. وأكد استعداد الدولة بالدخول شريك في كل المشروعات مع المستثمرين بنسبة تطمأنهم”.



كاشفة.. السيسي يعلق على أزمة الدولار لأول مرة: لازم ننتج ونشتغل



و علق الرئيس السيسي، على أزمة الدولار، قائلا:"بقول للمصريين أن أزمة الدولار كاشفة ولازم نعرف أن فاتورة الدولار ترتفع عام بعد الآخر"، متابعا: علينا إنتاج العديد من المستلزمات والمنتجات محليا.



واسترسل “السيسي” خلال كلمته بإطلاق المؤتمر الدولي الأولي للصناعة: علينا زيادة إنتاج جزء كبير من المستلزمات والمنتجات، مما يعمل على و زيادة المنتج المحلي والعمالة المصرية، مشددا على أننا لا نستهدف التصدير فقط بل نستهدف تغطية الطلب في مصر.



وأضاف :"لكل المتواجدين أنا بقولهم عمر مصر ما هتكبر وتنمو إلا بتعاون الحكومة مع الشعب، متابعا: إحنا دايما مع بعض".

ووجه حديثه للقطاع الحكومي، قائلا:"ساهم معانا في أنك تنجز ما يمكن وكأنك تعمل لنفسك وليس للمستثمر.



الرئيس السيسي: نقدم التحية للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور



قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، وفق توجيهات رئاسية.





داعيا البنك المركزي لاتخاذ اللازم فورا|السيسي: لدينا قوائم لمشروعات معينة الدولة حددتها



وقال الرئيس السيسي: "بما أن لدينا قوائم لمشروعات محددة الدولة أقرتها بين وزارة التجارة والصناعة وبين المالية واتحاد الغرف.. أقدر أقول للبنك من فضلك لما المشاريع دي تجيلك يتم العمل معها".







الدولة تدعمه..السيسي يكشف السعر الحقيقي لكهرباء المصانع



ووج الرئيس السيسي سؤالا لأحد المستثمرين: “ تفتكر في حد هياخد طاقة بسعر أرخص من اللي انت بتاخدها في مصر؟.. متابعًا: ” أنا لو سعرت الكهربا النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن الرقم اللي بيدفع دلوقتي يضرب في 10".





أهداه له السويدي|الرئيس السيسي يقاطع مقدمة حفل ابدأ: هات المصحف ويقبله



قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث مقدمة حفل إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلًا وهو يضحك: "هات المصحف"، حيث أهدى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات مصحفًا للرئيس السيسي، ومن ثم قام الرئيس السيسي بتقبيل المصحف وسط لحظة يملأها التصفيق.



