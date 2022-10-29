توزيع آلاف البطاطين والمواد الغذائية بالصعيد.. «مستقبل وطن» يكثف فعالياته بـ 20 محافظة|صور

نظّم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مراسم إجراء قرعة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، بحضور المهندس أحمد صبري، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، والمهندس محمد عمار أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، كما شارك في حفل المراسم، مندوبي الفرق المشاركة في البطولة والبالغ عددها 32 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي محافظة سوهاج، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، على أرض ملاعب جامعة سوهاج بالشرق، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية قبل بدء انطلاق المباراة النهائية.

وجرت المباراة النهائية، فريقي عرابي ممثل أمانة مركز طما، والطواحين ممثل أمانة مركز سوهاج، وذلك وسط حشد جماهيري كبير، والتي حسمت بفوز فريق الطواحين، ليتوج بطلا لدوري الأمانة علي مستوي المحافظة، كما أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، تصعيد الفريقين معا للمشاركة في دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

وفي محافظة القاهرة، كرمت أمانة قسم السيدة زينب، أفضل لاعب كرة قدم فى مصر وإفريقيا، الكابتن جمال عبد العظيم، "نجم الأهلي ومنتخب مصر" الأسبق، تأني الاحتفالية في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به الحزب لتكريم العناصر المميزة في المجتمع المصري.

كما نظمت أمانة قسم الشرابية، زيارة إلى "دار رعاية الأطفال"، للإطمئنان عليهم بعد حدوث الأمطار، وتقديم ما يحتاجون إليه من متطلبات الشتاء، كما توجه عدد من أعضاء هيئة المكتب، إلى "دور رعاية المسنين"، للاطمئنان عليهم بعد موجة الأمطار وتقديم ما يحتاجون إليه فصل الشتاء.

وفي محافظة الدقهلية نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، مساء أمس الخميس، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبدأت فعاليات الختام بعزف السلام الوطني الجمهوري، ثم عرض فيديو عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالدقهلية، وفيديو عن أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، واستعراض فقرات فنية وترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية لفرق غنائية، وقدمت الفنانة هايدى موسي، فقرة غنائية من الأغاني الوطنية، وعلي هامش المباراة النهائية، أقيمت مباراة نهائي السيدات والتى إنتهت بفوز فريق بلقاس، على فريق طلخا بهدف لاشئ ليتوج فريق بلقاس بطلا للكرة النسائية بالمحافظة، فيما جرت المباراة النهائية، في الصالة المغطأة، وأسفرت بفوز فريق أمانة الإعلام على فريق أمانة السنبلاوين 7/1، ليصعد فريق الإعلام لبطولة الجمهورية.

وفي محافظة أسيوط، بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، اليوم في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع ألاف البطاطين وكذلك الألاف من كراتين السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والغير القادرين، بمختلف أمانات ومراكز المحافظة، ضمن شعار "هدية الرئيس"، حيث اصطفت اليوم سيارات النقل المحملة بالكراتين والبطاطين بالمحافظة، لتوزيع بطاطين مبادرة "شتاء دافئ" بقري ونجوع مراكز وأقسام المحافظة والتي تستهدف الأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرين، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس ومواجهة الظروف الاقتصادية.

كما نظمت أمانة لجنة الزراعة والري بمركز ديروط، ندوة إرشادية عن مخاطر التلوث البيئي والحرق المكشوف لقش الذرة، وتناولت الندوة الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن الحرق المكشوف وعن البدائل التي يمكن اتباعها بدلا من الحرق المكشوف.

كما نظمت أمانة مركز القوصية، ندوة تثقيفية لمواجهة الشائعات والتصدي لها وتوضيح الطرق السليمة لمعرفة الاخبار وفق المنصات الرسمية، وأكد المشاركون خلال الندوة، علي أن الشائعات من أخطر الآفات التي تضر بالمجتمع، وتؤدي إلى الفتن، فلقد أوصانا الله عز وجل من تحرّي الدقة، وان نأخذ حذرنا ونتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها.

وفي محافظة السويس، نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور أسر المقاومة الشعبية وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكد المشاركون في الندوة، علي أن أبطال المقاومة الشعبية بالسويس ومنظمة سيناء هم من سطروا اسمهم بحروف من نور فى تاريخ المحافظة، مؤكدين على ضرورة مساندة الدولة المصرية والعمل على الدفاع باستماته ضد أى تخريب لأن الوطن إذا ضاع كان الشعب فى خبر كان فالوطن هو الدرع الحامى لكل المصريين يجب الحفاظ عليه، وفي ختام الحفل، تم تكريم أبطال وأسر المقاومة الشعبية ومنظمة سيناء.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مهارات إدارة العلاقات"، حيث تناولت الندوة العلاقات الإنسانية من خلال عدة محاور مثل مفهوم العلاقات الإنسانية، ومفهوم ادارة العلاقات الإنسانية، وأنواع العلاقات الإنسانية، وأهمية تعلم إدارة العلاقات فى الحياة الإجتماعية، وقواعد الأساسية لنجاح العلاقات.

وفي محافظة قنا، نظمت أمانة مركز نقادة، احتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم، في قرية الخطارة، وذلك بالتعاون مع جمعية الرواد لتنمية المجتمع بالخطارة، حيث تم تكريم 364 حافظاً وحافظة لكتاب الله، من مختلف المراحل العمرية، وتقدم للمسابقة التي أعلنتها الجمعية 931 متقدماً.

وفي محافظة بورسعيد، نظمت أمانة قسم بورفؤاد أول، زيارة لجمعية رعاية الأيتام بمدينة بورفؤاد، حيث قامت فرق الأمانة، بتوزيع الهدايا والمستلزمات المدرسية على الأطفال بالدار، وكذلك الحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم خلال الزيارة.

كما نظّمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، ندوة عن خطورة الإدمان وآثاره السيئة على الأسرة والفرد والمجتمع، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في نطاق حي الشرق، وتناولت الندوة ماهية الإدمان وتعريفه والعوامل التي تؤدى إليه، وأنه يوجد إدمان سلوكي وإدمان مادة معينة ويوجد إدمان للنوعين وأن الإدمان لا يقتصر على المواد المخدرة فقط لذلك بدأ بمثال بسيط وهو تناول كميات كبيرة من القهوة والتي تصبح إدمان يضر بجسم الإنسان وكذلك إدمان المهدئات والتي يجب أن يتم تناولها باستشارة الطبيب.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانتا مراكز الخارجة وبلاط، دورتين تدريبية في المجال السياسي، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، حيث تم تدريب 60 من أعضاء وكوادر الحزب بالمركزين، عن السلوك والالتزام الحزبي.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية شاملة عددا من التخصصات الطبية، لأهالي قرية "الراشدة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ131 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

في محافظة المنوفية، أقامت أمانة مدينة منوف، معرضاً كبيراً لبيع جميع مستلزمات الأسرة المصرية واحتياجاتها بأسعار مخفضة، في قرية منشأة سلطان، ويضم المعرض مفروشات والملابس الشتوية الجاهزة والأدوات المنزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية، لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار.

كما أمانات مراكز شبين الكوم وقويسنا وأشمون، قوافل طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية، في قري "شنشور، وأجهور، وشعشاع"، وشملت القوافل الطبية تخصصات "الباطنة والسكر وأمراض الكلي نساء وتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعظام وأطفال وحديثي الولادة ومعمل تحاليل طبية شامل، إضافة لخصم 50 % على جميع التحاليل الطبية، وتحليل سكر مجانا وخصم 10%، بالإضافة إلي توجيه قافلة للكشف على نزلاء "دار الأنوار المحمدية"، وتمت بالتعاون مع عدد من الأطباء المتطوعين في تخصصات باطنة وأطفال وعظام وأنف وأذن وحنجرة وجلدية.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، في قرية ساقية موسي، وشملت تخصصات باطنة وأطفال وأسنان وعظام وتحاليل وأشعة تليفزيونية ورسم قلب، حيث تمكنت من الكشف الطبي علي 425 حالة، وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز العدوة، حملة بيئية للتشجير وتمكنت من زراعة أشجار الليمون والزيتون بمدخل العدوة الصحراوي، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

كما نظمت أمانة مركز أبو قرقاص ورشة عمل تحت عنوان "انتي منتجة"، وتهدف الورشة إلى تعليم السيدات والمرأة المعيلة وتدريبهم على بعض المشروعات والحرف الصغيرة مثل كيفية صناعة الصابون والمعطرات.

وفي محافظة مطروح، نظمت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، ندوة توعوية تحت عنوان "مهارات الاتصال والعرض"، وذلك في إطار تثقيف الشباب والفتيات ودمجهم في الحياة السياسية، وتعريف طرق التواصل الفعال والبناء بين الشباب وبعضهم البعض وبين المسئولين وكيفية عرض طلباتهم بالطرق السليمة التي تعمل علي الإقناع، ولاقت الندوة حضور مكثف من الفتيات والشباب الذى يرحب بمثل هذه الندوات الهامة والمفيدة.

وفي محافظة الأقصر، نظمت أمانة المرأة بمركز أرمنت، ندوة ثقافية اجتماعية عن "تنظيم الأٍرة"، ضمن مبادرة "حياتك تهمنا"، وتضمنت الندوة شرح وتفسير أسباب مشكلة الزيادة السكانية والأثر السلبي لها علي الاقتصاد، كما تم التعريف بوسائل تنظيم الأسرة وأهميته في حل المشكلات المجتمعية الناجمة عن الزيادة السكانية، فضلاً عن توعية السيدات المشاركات في الندوة بجهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تخفيف آثار الزيادة السكانية وتبعاتها السلبية علي المجتمع.

كما أقامت أمانة المرأة بالمحافظة، أول معرض فني للموهوبين من أطفال الأقصر، لعرض أنشطة ورش عمل "الطفل المنتج" وذلك بالتعاون مع فرع النادي الأهلي بالمحافظة، وجاء المعرض في إطار مبادرة أمانة المراة بالمحافظة، لتعليم الأطفال فن الإنتاج اليدوي بإستخدام الفخار.

وفي محافظة الجيزة، أقامت أمانة قسم الوراق، احتفالية ترفيهية لتكريم مريضات سرطان الثدي، مع تقديم ندوات توعوية لكيفية التعامل مع المرض والتعايش معه وعلاجه وطرق الوقاية منه، كذلك أطلقت أمانة الحزب مبادرة لتقديم مجموعات تقوية مجانية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية دعمًا للعملية التعليمية وأولياء الأمور.

كما استكلمت أمانة قسم إمبابة، خطتها لدعم مبادرة "أنتِ عظيمة"، بافتتاح فصولًا جديدة لمحو الأمية بشياخة القدس وذلك دعمًا لخطة التنمية المستدامة التي تستهدف القضاء على الأمية فيرمز بحلول 2030.

كما واصلت أمانة مركز العياط، تنظيم القافلة الطبية المجانية في قرية كفر عمار، وشملت مختلف التخصصات الطبية وقدم فريق عمل الأمانة كافة أوجه الدعم اللوجيستي لأعضاء الفريق الطبي القائم على القافلة.

كما تدخلت أمانة قسم الحوامدية، بعد تعرض أحد الأطفال لصعق كهربائي أدى لوفاته، حيث تم تقديم الدعم القانوني لأسرة الطفل المتوفي فضلًا عن تنفيذ حملة موسعة لتغطية أعمدة الإنارة حرصًا على حياة المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، ندوة موسعة تناولت الإشاعات التي تواجه المجتمع المصري وكيفية التعامل معها ومواجهتها بالعمل على تحري الدقة في كافة الأخبار والمعلومات اللي يتم نشرها عبر كافة المنصات الإعلامية وذلك سعيًا لحماية المجتمع المصري والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي محافظة الغربية، أطلقت أمانة ثان المحلة، فرق من شباب الحزب لدهان الأرصفة وتجميلها بالإضافة إلي زراعة الأشجار في عدد من الأماكن العامة بشارع البحر نطاق حي ثان المحلة، في الوحدة الحزبية بالسبع بنات.

وفي محافظة الفيوم، كرمت أمانة ذوي الإعاقة بالمحافظة، منتخب مصر الفائز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد علي الكراسي المتحركة من أبناء المحافظة، وهم "الكابتن ربيع حسني، والكابتن محمد حسب النبي، والكابتن توبه نجدي، حيث تم منح الأبطال شهادات التقدير وجوائز مالية قيمة نظرا لتميزهم وتفوقهم ضمن المنتخب المصري لكرة اليد.

وفي محافظة الشرقية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بفوز فريق الصوفية ممثلا لمركز أولاد صقر 2/صفر على نظيره فريق مشتول السوق ليصعد للتصفية على مستوى الجمهورية وسط حضور جماهيري غير مسبوق بالصالة المغطاة بإستاد جامعة الزقازيق، وشهدت الاحتفالية، فقرات استعراضية، وعروض فنية وفلكلور شعبي قبل بدء المباراة وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

وفي محافظة دمياط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، محاضرات التعليمية المجانية، ضمن مبادرة "رد الجميل"، وذلك بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بكورنيش النيل، وتشمل كافة المراحل التعليمية "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية"، كما وزع الملازم الدراسية مجاناً، ويشارك في المحاضرات التعليمية، نخبة من الأساتذة المتخصصين في المواد الدراسية.

كما أنهت أمانة شئون الطاقة والبيئة بالمحافظة، من توزيع خمسة وعشرين ألف كشكول مدرسي، علي الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث اختتم التوزيع علي مدارس ميت أبو غالب التعليمية.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة الصحة بمركز الفشن، قافلة طبية مجانية للكشف على المرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة، كذلك حملة للتبرع بالدم، وندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية للأم والطفل، وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأسنان بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن، كما عُقدت ندوة بجمعية الهلال الاحمر بالقرية عن الصحة الإنجابية.

كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ندوة عن مبادرة طموح للتمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الخريجين، والتي أطلقتها الأمانة، منذ أيام، والتي تستهدف التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لربات البيوت والشباب، وكيفية البدء في تنفيذ مشروع تستطيع الأسرة تحقيق عائد منه يُحسن من مستوى المعيشة.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة قسم محرم بك، مجموعات تقوية مجانية للطلاب والطالبات، في أبيس الثمانينات وذلك بهدف مساعدة الطلاب في زيادة التحصيل الدراسي ورفع العبء عن كاهل أولياء الامور، وذلك تحت إشراف وتنظيم أعضاء الوحدة الحزبية بأبيس الثمانينات، وعدد من الأمناء النوعيين، كما نظمت الأمانة فاعلية دخول الطلبة مع بداية يوم دراسي جديد، وذلك بمدرسة أم المؤمنين الإبتدائية، حيث تم توزيع هدايا من الحزب تتضمن مستلزمات مكتبية وأعلام على الطلبة تحفيزا لهم.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثان، المعرض الدورى للمشغولات اليدوية وجميع منتجات الهاند ميد، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المشروعات الصغيرة واليدوية، وتمكين المرأه والشباب.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة طبية مجانية، للكشف عن امراض الكلى، والأمراض المزمنة، لتقديم الدعم الطبي، وضمان توفير الرعاية الصحية لأهالي الدائرة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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