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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر الجرام الواحد من بلغ سعر عيار 24  الأعلي فئة نحو 1389 جنيهًا للبيع و 1400 جنيه للشراء ، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-10-2022.

 

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي أعيرة الذهب، ليرتفع بمعدل 118 جنيهًا على أساس أسبوعي، بالتوازي مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29- 10- 2022

وشهد  سعر الذهب مصر  استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر 

 

سعر عيار 21


ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 1215 جنيهًا للبيع و 1225 جنيها للشراء بفارق  103 جنيهات.

عيار 18


سجل سعر عيار 18 نحو 1041 جنيهًا للبيع و 1050 جنيهًا للشراء بزيادة 88 جنيهًا عن الأسبوع الماضي.

 عيار 14


وصل سعر عيار 14 نحو 810 جنيهات للبيع و817 جنيهًا للشراء  بفارق 69 جنيهًا.

 سعر الجنيه الذهب 


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيهًا للبيع و9800 جنيه للشراء

أوقية الذهب


وصلت أوقية الذهب لـ 43.185 ألف جنيه للبيع و 43.54 ألف جنيه للشراء

 

كيلو الذهب


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.39 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء.

المصنعية وسعر الذهب

وفقا لتحديد قيمة  مصنعية الذهب والتي تختلف من محل لآخر بمتوسط سعري المصنعية والدمغة بقيمة  تتراوح بين بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتختلف أيضا تسعيرة المصنعية من  محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

رد المصنعية

ووقت سابق  قامت وزارة المالية بإصدار قرار بزيادة نسبة رد قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية،وهو ما اعلنته شعبة الذهب أن تلك الزيادة  لن تمثل أي عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية"

واعتبرت الشعبة أن تلك  الزيادة بنسبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.


أزمة روسيا وأوكرانيا

وأكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في التأثير علي واردات الذهب في البورصات العالمية وهو ما أدي لارتفاع الموجات التضخمية.

وأوضح في تصريحات سابقة له، بأن الذهب يعد مخزنا للقيمة مطالبا المستهلكين بشراء المشغولات الذهبية ذات المصنعية المنخفضة مثل الخواتم والسلسلة و الحلق وتضمن عائد أعلي لهم.، موضحا أن الأعيرة الذهبية الأقل مثل عيار 14 لا توجد مشكلة في تداولاتها سواء في البيع أوالشراء .
 

الذهب والمستهلكين

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

 

 


 

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