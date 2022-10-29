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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحلة يتصدر والزمالك وصيفا.. ننشر ترتيب الدوري المصري الممتاز

صدى البلد

انطلقت اليوم الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، بمواجهة غزل المحلة ضد أسوان والمصري ضد إنبي.

وحقق فريق غزل المحلة فوزا هاما على أسوان بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز أحمد الشيخ نجم غزل المحلة، الهدف وأصبح هداف الدوري حتي الآن برصيد ٣ أهداف.

وحقق المصري، فوزا مستحقا علي إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المصري التهديف في الدقيقة 73 عن طريق مروان حمدي، وأضاف المصري الهدف الثاني في الدقيقة 93 عن طريق عبدالرحمن دغموم.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري بعد فوز غزل المحلة والمصري :

1- غزل المحلة 7 نقاط.

2- الزمالك 6 نقاط.

3- الاتحاد السكندري 6 نقاط .

4- الأهلي 6 نقاط.

5- فيوتشر 4 نقاط.

6- طلائع الجيش 4 نقاط.

7- فاركو 4 نقاط .

8- المصري 4 نقاط.

9- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط.

10- البنك الأهلي نقطتين.

11- المقاولون العرب نقطتين .

12- بيراميدز  نقطتين.

13- إنبي نقطة واحدة.

14 - سموحة  نقطة واحدة.

15- الداخلية  نقطة واحدة.

16- الإسماعيلي دون نقاط.

17- أسوان دون نقاط.

18- حرس الحدود دون نقاط

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